Fiesta Nacional del Salame Quintero: Mercedes se prepara para su 50ª edición

La provincia de Buenos Aires se alista para la 50.ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero, un evento que atrae tanto a locales como a turistas cada año. Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, miles de visitantes se dirigirán a Mercedes para disfrutar de un fin de semana lleno de sabor y tradiciones, en un evento típico del legado inmigrante italiano en la zona.

Detalles del Evento

La fiesta se llevará a cabo en el Parque Municipal Independencia, donde los asistentes encontrarán una variedad de actividades. Las entradas están accesibles a un valor de $ 5000 para la categoría general y $ 3000 para jubilados y pensionados. Las personas menores de 12 años y con discapacidad podrán ingresar sin costo alguno. A su vez, la fiesta es pet friendly, permitiendo llevar reposeras, equipos de mate y otros elementos para disfrutar del evento al aire libre.

Historia de la Fiesta

La Fiesta Nacional del Salame Quintero nació en 1969, cuando un grupo de amigos propuso celebrarla en el almacén de Berterreix, ubicado en la esquina de calle 29 y 42. Desde 1975, el evento se realiza ininterrumpidamente, creciendo en popularidad y concurrencia. Inicialmente, la celebración tuvo lugar en el Club Ateneo de la Juventud, pero debido a la demanda, se trasladó a un espacio más amplio.

Desde 2001, la fiesta se extiende durante tres días, incluyendo un patio de comidas, una feria artesanal y espectáculos artísticos. Uno de los eventos más esperados es el Concurso del Salame, donde participan aproximadamente 40 productores locales, y se premian los mejores chacinados, cuyos fondos recaudados se destinan a organizaciones de la comunidad.

Agenda de Espectáculos

La programación de la fiesta incluye actuaciones destacadas. El viernes 12 comenzará con la apertura protocolar y continuarán las presentaciones de Ballet Estrella del Sur, La Ezze Band, Fernanda Ottolini, y Grupo Sombras, entre otros. El sábado 13 será el turno de Bujiasinh, Gustavo Guzmán, y La Chilinga, comenzando a las 14 horas. Finalmente, el domingo se presentarán diversas agrupaciones como Orquesta Escuela Municipal, La Nueva Luna, y otros artistas locales.