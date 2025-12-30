¿Es feriado el viernes 2 de enero? El mapa de los asuetos provincia por provincia

A pocas horas del brindis de Año Nuevo, la pregunta se repite en las oficinas y grupos de WhatsApp de todo el país: ¿qué pasa con el viernes 2 de enero de 2026? Al caer jueves el feriado inamovible del 1° de enero, el viernes queda como un día “sándwich” perfecto para una escapada turística o para extender el descanso familiar.

Sin embargo, la situación administrativa es compleja y varía según tu lugar de residencia y tu ámbito laboral. A día de hoy, 30 de diciembre, este es el panorama actualizado sobre quiénes trabajan y quiénes tienen descanso este viernes.

La decisión del Gobierno Nacional

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo Nacional no ha emitido ningún decreto en el Boletín Oficial que establezca un asueto administrativo para la administración pública nacional el viernes 2 de enero.

Esto marca una diferencia con años anteriores donde se solía otorgar el día (o mediodía) para facilitar el traslado de los empleados. Por lo tanto, para los organismos dependientes de Nación (como ANSES, AFIP, PAMI y ministerios), la jornada del viernes 2 se perfila como un día hábil normal.

Qué provincias decretaron asueto

Mientras que la Nación mantiene la actividad normal, varias jurisdicciones provinciales tienen la potestad de dictar sus propios tiempos. Aquí es donde el mapa de Argentina se divide.

Si bien la mayoría de las provincias han optado por adherirse al calendario nacional para garantizar la prestación de servicios, existen excepciones históricas y de último momento que debés tener en cuenta:

Tucumán: El gobernador Osvaldo Jaldo decretó asueto administrativo el 2 de enero para empleados estatales y comunas rurales. La medida quedó oficializada a través del Decreto N.º 3.935/1 que establece el descanso para la administración pública provincial.

El gobernador Osvaldo Jaldo decretó para empleados estatales y comunas rurales. La medida quedó oficializada a través del Decreto N.º 3.935/1 que establece el descanso para la administración pública provincial. Santa Cruz: La administración provincial suele entrar en receso administrativo durante gran parte de enero, por lo que la actividad pública ya se encuentra reducida.

La administración provincial suele entrar en receso administrativo durante gran parte de enero, por lo que la actividad pública ya se encuentra reducida. Provincia de Buenos Aires: La gobernación no ha confirmado asueto para el viernes 2. Por ende, las oficinas públicas provinciales (incluyendo ARBA y el IPS) atenderán al público, salvo comunicación de última hora en su portal oficial.

La gobernación no ha confirmado asueto para el viernes 2. Por ende, las oficinas públicas provinciales (incluyendo ARBA y el IPS) atenderán al público, salvo comunicación de última hora en su portal oficial. Municipios: Atentos a esto. Muchos intendentes tienen la facultad de decretar asueto a nivel local por “fiestas patronales” o decisiones administrativas propias, independientemente de lo que diga el gobernador. Consultá las redes oficiales de tu municipio.

Diferencia clave: feriado vs. asueto

Es fundamental que no confundas los términos, ya que esto define si tenés que ir a trabajar o cuánto te tienen que pagar.

Feriado Nacional (1° de enero): Tiene alcance dominical. Si trabajás, te corresponde el pago doble (100% de recargo). Aplica a todos los sectores.

Tiene alcance dominical. Si trabajás, te corresponde el pago doble (100% de recargo). Aplica a todos los sectores. Asueto Administrativo: Es una decisión del empleador (el Estado) de liberar a sus trabajadores de la obligación de asistir. No alcanza al sector privado. Si trabajás en un comercio o empresa privada, el viernes 2 de enero es un día laboral normal y se paga como tal (sin extras), salvo que tu empleador decida darte el día.

Cómo funcionarán los servicios el viernes 2 de enero

Para que puedas organizarte con los trámites y el dinero en efectivo, preparamos este esquema de funcionamiento previsto para el viernes:

Servicio Estado el 2 de enero Observaciones Bancos Abiertos El BCRA confirmó la operatoria normal de 10 a 15 hs. Transporte Público Cronograma habitual Funcionan con frecuencia de día hábil (no de feriado). Comercios / Supermercados Abiertos Horario normal tras el cierre temprano del 31/12. Recolección de Residuos Normal Se restablece el servicio tras el feriado del 1°. Hospitales Guardias y turnos La atención de consultorios externos depende de si es hospital nacional (abierto) o provincial (según distrito).

La situación en la Justicia

Si tenés plazos legales o trámites en tribunales, recordá que enero es el mes de la Feria Judicial. Aunque el viernes 2 de enero sea hábil administrativamente para muchos sectores, los tribunales funcionan con horario y personal de feria (guardias mínimas para urgencias) durante todo el mes, independientemente de si hay asueto o no.

Recomendaciones para el usuario