Asueto judicial en la Provincia de Buenos Aires: Todo lo que necesitás saber

En medio de la confusión habitual que generan los feriados y asuetos de fin de año, muchos abogados y justiciables se preguntan: ¿Abren los juzgados hoy en la Provincia de Buenos Aires? La respuesta corta es sí. Hoy es un día hábil judicial, pero el panorama cambia mañana.

A continuación, despejamos todas las dudas sobre el cronograma de la Suprema Corte bonaerense para este cierre de año y el arranque de la feria de enero 2026.

Cronograma oficial: Qué pasa hoy 30 de diciembre

justicia

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones o en la administración pública nacional en años anteriores, hoy, martes 30 de diciembre de 2025, la actividad judicial en la Provincia de Buenos Aires es normal.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), mediante la Resolución RP 1565/25, definió con precisión los días de descanso administrativo. El máximo tribunal provincial adhirió al decreto del gobernador Axel Kicillof, pero con un calendario específico que no incluye el día de hoy como asueto.

Por lo tanto:

  • Atención al público: Los juzgados y dependencias funcionan en su horario habitual (8:00 a 14:00 hs).
  • Plazos procesales: Los términos corren con normalidad. Si tenés un vencimiento hoy, debés presentarlo (o aprovechar el plazo de gracia de las dos primeras horas de mañana).

Te puede interesar: Paritarias Bonaerenses: Se define el cierre de 2025 y crece la expectativa por los sueldos estatales

Asueto judicial: Mañana 31 de diciembre no hay actividad

La situación cambia drásticamente mañana. La resolución de la Corte estableció asueto judicial con suspensión de términos para los siguientes días de diciembre de 2025:

  • Miércoles 24 (ya transcurrido)
  • Viernes 26 (ya transcurrido)
  • Miércoles 31 de diciembre (Mañana)

Ver también: ¿Es feriado o hay asueto el 2 de enero en la Provincia de Buenos Aires? Todo lo que tenés que saber

¿Qué implica esto para tu expediente?

Durante el asueto de mañana 31 de diciembre, no correrán los plazos procesales. Sin embargo, es importante destacar un detalle técnico clave: los actos que se cumplan son válidos. Esto significa que si realizás una presentación electrónica, el sistema la recibirá, aunque el plazo legal recién se reanudará (o comenzará a correr) el primer día hábil posterior a la feria.

Ver también: Feria Judicial Verano 2026: Fechas oficiales, autoridades y trámites urgentes habilitados

Tabla resumen de actividad – Cierre 2025

FechaEstado¿Corren los plazos?
Martes 30/12HÁBIL (Normal)
Miércoles 31/12ASUETONO
Jueves 01/01FERIADO (Año Nuevo)NO

Se viene la Feria Judicial de Enero 2026

Una vez superados los festejos de Año Nuevo, entra en vigencia inmediatamente la Feria Judicial de Verano. Como es tradición, durante todo el mes de enero, la actividad en los tribunales bonaerenses se reduce a la atención de asuntos de urgente despacho.

  • Inicio de feria: Jueves 1° de enero de 2026 (feriado).
  • Funcionamiento: Solo atenderán los juzgados y tribunales de turno designados para la feria.
  • Trámites habilitados: Amparos de salud, medidas cautelares urgentes, denuncias por violencia familiar y de género, y habeas corpus, entre otros temas que no admiten demora.

Si necesitás realizar una gestión durante enero, recordá que debés solicitar expresamente la habilitación de feria y justificar la urgencia real del caso; de lo contrario, el despacho quedará para febrero.

Recomendaciones para abogados y particulares

  1. Aprovechá hoy: Si tenés escritos pendientes o necesitás ver un expediente físico, hoy martes 30 es tu última oportunidad “segura” antes del receso largo.
  2. Presentaciones electrónicas: El portal de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas sigue operativo 24/7. Podés subir escritos durante el asueto del 31 o durante la feria, pero tené en cuenta que, salvo urgencia habilitada, no serán proveídos (despachados) hasta febrero.
  3. Cédulas: No envíes cédulas con vencimiento durante la feria a menos que tengas habilitación, para evitar nulidades.

En resumen: hoy se trabaja, mañana se brinda y en enero la justicia entra en pausa. Organiza tu agenda para evitar sorpresas en el inicio del 2026.

