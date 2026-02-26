Fatal accidente en Ruta 41: : Murieron una mujer y un menor tras brutal choque e incendio en General Belgrano

Francisco Díaz
accidente ruta 41 gv

Un trágico siniestro vial se registró a las 7.50 de este jueves 26 de febrero sobre la Ruta Provincial 41, en la zona del paraje El Siasgo, en jurisdicción del distrito de General Belgrano.

Bajo alarma pública, partieron hacia el lugar los móviles 27, 23 y 31 de los , a cargo del jefe de escuadra Hernán Fourcade, para intervenir en la emergencia.

La colisión fue frontal entre dos vehículos: un Chevrolet Prisma, en el que viajaban cuatro ocupantes, y una Ford EcoSport, también con cuatro personas a bordo. Como consecuencia del fuerte impacto, el Chevrolet Prisma se habría incendiado en su totalidad.

De acuerdo a la información recabada, el saldo fue de ocho personas heridas: cinco mayores y tres menores de edad. Cuatro de los lesionados fueron trasladados por los servicios de emergencia al Hospital Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte, donde lamentablemente falleció una mujer mayor de edad.

En tanto, otros cuatro heridos fueron derivados al Hospital Juan E. de la Fuente de General Belgrano, donde se confirmó el fallecimiento de un menor de edad.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía local y ambulancias del SAME de San Miguel del Monte y de General Belgrano.

La Ruta 41 fue habilitada, aunque con asistencia policial para ordenar la circulación en la zona. La investigación continúa para determinar las causas que originaron el trágico hecho.

Fotos: Bomberos Voluntarios de General Belgrano

