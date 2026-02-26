Adiós a la VTV en Provincia: qué dice el proyecto que busca eliminar la verificación obligatoria en 2026

La discusión sobre la utilidad real de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ha alcanzado su punto más álgido en febrero de 2026. Tras el último aumento de tarifas que llevó el trámite a casi $100.000 para automóviles, un sector de la legislatura bonaerense ha reactivado con fuerza el proyecto para eliminar la obligatoriedad de este control en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada principalmente por el bloque del PRO y acompañada por sectores libertarios, plantea que el sistema actual no cumple con su función de seguridad vial y se ha convertido meramente en una “caja de recaudación” política. El proyecto de ley busca derogar el Título VI de la Ley Provincial 13.927 para que la provincia se rija directamente por la Ley Nacional de Tránsito, eliminando el monopolio de las plantas verificadoras actuales.

Detalles del proyecto de ley: ¿El fin de la VTV bonaerense?

El proyecto, encabezado por la senadora Aldana Ahumada (PRO) junto a legisladores como Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, no es una simple suspensión, sino un cambio estructural en cómo se controla el parque automotor. La propuesta legislativa argumenta que el sistema vigente es “obsoleto e ineficiente” y que castiga al contribuyente sin ofrecer contraprestaciones en el estado de las rutas.

Los puntos clave de la propuesta legislativa para 2026 son:

Derogación de la obligatoriedad actual: Se busca eliminar el sistema de concesiones actual que obliga a los conductores a asistir a plantas específicas.

Se busca eliminar el sistema de concesiones actual que obliga a los conductores a asistir a plantas específicas. Adhesión a la Ley Nacional: La provincia pasaría a regirse por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito (Nº 24.449), unificando criterios con el resto del país.

La provincia pasaría a regirse por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito (Nº 24.449), unificando criterios con el resto del país. Libertad de elección: Se propone que las revisiones puedan realizarse en talleres privados habilitados o concesionarias oficiales, rompiendo el monopolio de las empresas verificadoras actuales.

Se propone que las revisiones puedan realizarse en talleres privados habilitados o concesionarias oficiales, rompiendo el monopolio de las empresas verificadoras actuales. Foco en la seguridad real: Redireccionar los recursos hacia la educación vial y la mejora de infraestructura.

Ver también: VTV en Provincia de Buenos Aires: ¿Se elimina definitivamente o cambia el sistema? Lo que debés saber este 2026

El argumento principal: “La VTV no salva vidas”

El corazón del debate reside en las estadísticas de siniestralidad vial. Los impulsores de la ley sostienen que la VTV falla en su premisa básica: la prevención de accidentes. Según datos presentados en el Senado bonaerense y respaldados por organismos como CESVI, menos del 1% de los siniestros viales en Argentina se deben a fallas mecánicas del vehículo, mientras que la enorme mayoría responde a factores humanos o al mal estado de la calzada.

Bajo esta lógica, obligar a un parque automotor moderno a realizar verificaciones anuales costosas es visto como un impuesto encubierto. Los legisladores argumentan que es contradictorio exigir un estado impecable del vehículo cuando el Estado provincial no garantiza rutas en condiciones, siendo los mismos baches y el deterioro del asfalto los que provocan daños en el tren delantero y las suspensiones de los autos que luego son rechazados en la planta verificadora.

Comparativa: Sistema actual vs. Propuesta 2026

Para entender el impacto real que tendría la aprobación de esta ley en el bolsillo y la rutina de los bonaerenses, analizamos las diferencias sustanciales entre el modelo vigente y el que se busca implementar:

Variable Sistema Actual (Ley 13.927) Propuesta Proyecto 2026 Obligatoriedad Estricta en plantas concesionadas por zona. Regida por Ley Nacional (art. 34), más flexible. Lugares de control Solo plantas VTV oficiales (monopolio zonal). Talleres privados habilitados y concesionarias oficiales. Costo Fijado por el Estado (aprox. $97.000 autos). Competencia de mercado entre talleres o costo menor. Frecuencia Anual para la mayoría de los vehículos. Según criterios nacionales unificados. Enfoque Recaudatorio y burocrático. Responsabilidad del propietario y control aleatorio.

Comparación entre el modelo vigente en febrero de 2026 y la reforma legislativa propuesta.

La realidad hoy: costos y multas en febrero de 2026

Mientras el proyecto avanza (o se estanca) en comisiones, la realidad para los conductores es el aumento decretado por el Ministerio de Transporte bonaerense que rige desde mediados de enero y febrero de 2026. Mantener el auto en regla se ha vuelto un desafío presupuestario para las familias de clase media.

Actualmente, circular sin la oblea o con la misma vencida implica sanciones severas. Las multas por no tener la VTV al día se calculan en Unidades Fijas (UF) y pueden oscilar entre los $542.000 y superar el $1.800.000 dependiendo del valor del combustible y la gravedad de la infracción.

Valores vigentes (Febrero 2026):

Vehículos hasta 2.500 kg (Autos): $97.057,65

$97.057,65 Motovehículos: $38.823,06

$38.823,06 Vehículos pesados (+2.500 kg): $174.703,77

$174.703,77 Remolques y acoplados: desde $58.234,59

Es importante recordar que los jubilados que perciban menos de dos haberes mínimos pueden solicitar una bonificación del 50%, un alivio parcial ante un costo que ha subido más del 20% en el inicio del año.

¿Qué falta para que se apruebe?

El camino legislativo no es sencillo. Aunque el malestar social por el costo de la VTV es alto, el oficialismo provincial defiende la herramienta como un mecanismo de control necesario. Para que el proyecto de Ahumada se convierta en ley, deberá conseguir mayoría en el Senado y luego en Diputados, un escenario que requerirá alianzas estratégicas entre el PRO, la UCR y los bloques libertarios frente a la resistencia del bloque de Unión por la Patria.

Por ahora, la recomendación experta sigue siendo realizar la verificación para evitar la retención de la licencia de conducir, a la espera de que la legislatura defina si 2026 será finalmente el último año de la VTV tal como la conocemos.