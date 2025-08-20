banner ad

Falsa alarma: la ANMAT confirmó que el tomate Marolio se puede consumir porque no eran gusanos

Francisco Díaz
marolio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que el lote de tomate triturado Marolio, retirado de circulación de manera preventiva tras denuncias en el municipio bonaerense de Rojas, no representa ningún riesgo para la salud de los consumidores.

La investigación se inició cuando autoridades locales detectaron organismos extraños en el producto. Sin embargo, los análisis posteriores confirmaron que se trataba de brotes de semillas de tomate en proceso de germinación, y no de parásitos como se sospechaba en un principio.

El lote en cuestión, identificado como L25114, con vencimiento en abril de 2027, fue retirado por la empresa de manera preventiva en coordinación con las autoridades sanitarias.

El médico toxicólogo Francisco Dadic señaló que estas confusiones pueden ocurrir en una observación superficial, pero que los estudios exhaustivos confirmaron que no había ningún parásito presente.

De esta manera, la ANMAT aclaró que el tomate triturado Marolio, libre de gluten y en envases de 500 gramos, es seguro para su consumo y que la alerta inicial ya quedó sin efecto.

