Falleció Miguel Ángel Russo, una leyenda del fútbol argentino

El mundo del fútbol despide con profundo dolor a Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles a los 69 años, en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por sus familiares y seres queridos.

El actual director técnico de Boca Juniors venía atravesando un delicado cuadro de salud, producto del avance del cáncer que le había sido diagnosticado en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia. A pesar de su incansable lucha y de su voluntad por mantenerse activo en el deporte que amaba, su estado se había desmejorado en las últimas semanas.

Russo había enfrentado tratamientos y dos operaciones a lo largo de los últimos años, compatibilizando su recuperación con la dirección técnica de distintos equipos, tanto en Argentina como en el exterior. Sin embargo, desde comienzos de septiembre su salud se agravó, lo que lo llevó a interrumpir sus tareas y ausentarse de los entrenamientos.

Su última aparición pública fue el 23 de septiembre, durante una práctica del plantel en el predio de Boca Juniors, donde fue fotografiado sonriente junto al presidente e ídolo xeneize, Juan Román Riquelme, en una imagen que generó gran emoción entre los hinchas.

Miguel Ángel Russo deja un legado imborrable en el fútbol argentino y sudamericano. Como entrenador, fue campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca, además de obtener títulos nacionales e internacionales con otros clubes. Su paso por equipos como Estudiantes, Rosario Central, Vélez, Racing, San Lorenzo y Millonarios consolidó su figura como uno de los técnicos más respetados de las últimas décadas.

Sus restos serán velados en una ceremonia íntima, según informaron allegados a la familia, y posteriormente trasladados para su descanso final.