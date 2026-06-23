Encontraron pertenencias de los pescadores desaparecidos en el río de la plata

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata continúa sin descanso y sumó en las últimas horas un hallazgo considerado clave por las autoridades que participan del operativo.

Personal de la Prefectura Naval Argentina encontró una mochila y un tanque de combustible flotando a varios kilómetros de la costa, elementos que podrían estar relacionados con la embarcación en la que viajaban los hombres desaparecidos.

A partir de este descubrimiento, los equipos de rescate decidieron reorientar los rastrillajes hacia la zona donde fueron encontrados los objetos, con la expectativa de obtener nuevas pistas que permitan reconstruir lo ocurrido y avanzar en la localización de los pescadores.

El operativo involucra a efectivos de Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de varias ciudades bonaerenses, guardavidas y personal especializado que trabaja de manera coordinada tanto en el agua como en sectores costeros.

Las tareas se concentran principalmente en las áreas de Punta Lara, Ensenada y Berisso, aunque también se extienden hacia otros puntos estratégicos de la ribera bonaerense.

Los cinco hombres habían salido a pescar hace más de una semana y desde entonces no se volvió a tener contacto con ellos. La desaparición generó una intensa movilización de recursos y mantiene en vilo a familiares, amigos y vecinos, que siguen de cerca cada novedad relacionada con la investigación.

Durante el fin de semana surgieron versiones sobre un posible avistamiento de los pescadores, pero las autoridades descartaron esa información tras verificar que no existían elementos que permitieran confirmar esa hipótesis. De esta manera, el hallazgo de las pertenencias pasó a convertirse en la pista más importante obtenida desde el inicio de la búsqueda.

Mientras continúan los trabajos en una amplia zona del Río de la Plata, los investigadores esperan que el reconocimiento de los objetos encontrados aporte datos relevantes para determinar si efectivamente pertenecen a la embarcación desaparecida y ayude a orientar las próximas etapas del operativo.

Con el correr de los días, la complejidad de la búsqueda aumenta debido a las condiciones propias del río, las corrientes y la extensa superficie que debe ser inspeccionada. Sin embargo, los equipos desplegados mantienen los rastrillajes de forma permanente con el objetivo de encontrar respuestas sobre el destino de los cinco pescadores que permanecen desaparecidos.