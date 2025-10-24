F1 en México 2025: Horarios y dónde ver en vivo las Prácticas Libres

Estás buscando la información clave para no perderte el arranque del Gran Premio de la Ciudad de México. Acá tenés el cronograma completo de las Prácticas Libres (FP1, FP2, FP3) del Autódromo Hermanos Rodríguez y te contamos dónde podés seguir toda la acción de la Fórmula 1 por TV y streaming.

El México GP es una de las citas más espectaculares del calendario de la Fórmula 1, y la actividad inicia con las sesiones de Entrenamientos Libres. Son cruciales para que los equipos se adapten a la exigente altitud de la Ciudad de México, un factor que pone a prueba a los motores, la aerodinámica y, por supuesto, a los pilotos.

Si querés saber a qué hora corren los monoplazas y cómo ver en vivo cada minuto, este es el lugar.

Prácticas Libres F1 en México 2025: Horarios día por día

El Gran Premio se disputa del 24 al 26 de octubre de 2025. Las primeras sesiones de pista serán el viernes, con la doble tanda de prácticas que define el rumbo del fin de semana.

Viernes 24 de Octubre: El día de los Rookies

Sesión Día Hora de inicio (Ciudad de México, CST) Hora de inicio (Argentina, ART) Duración Práctica Libre 1 (FP1) Viernes 24 de octubre 12:30 p.m. 3:30 p.m. 60 minutos Práctica Libre 2 (FP2) Viernes 24 de octubre 4:00 p.m. 7:00 p.m. 60 minutos

Un dato imperdible: en la FP1 tenés la posibilidad de ver en acción a jóvenes talentos. Pato O’Ward, piloto reserva de McLaren, estará en pista en esta sesión inaugural. ¡Una razón más para sintonizar a la hora señalada!

Horarios de las Prácticas Libres para Argentina y la región

Para que no te confundan los cambios de hora, te dejamos una tabla de referencia con los horarios de inicio de las FP1 y FP2 del viernes. ¡Poné una alarma!

País Práctica Libre 1 (FP1) Práctica Libre 2 (FP2) Argentina, Chile, Uruguay 3:30 p.m. 7:00 p.m. México (CDMX) 12:30 p.m. 4:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador 1:30 p.m. 5:00 p.m. Venezuela, Bolivia 2:30 p.m. 6:00 p.m.

Sábado 25 de Octubre: Últimos ajustes

Sesión Día Hora de inicio (Ciudad de México, CST) Hora de inicio (Argentina, ART) Duración Práctica Libre 3 (FP3) Sábado 25 de octubre 11:30 a.m. 2:30 p.m. 60 minutos

Después de esta última práctica, la atención se centra en la Clasificación (15:00 hrs. de CDMX), donde se define la parrilla de salida.

¿Dónde ver en vivo la F1 en México? Canales y Streaming

La pregunta más importante es dónde podés ver en vivo toda la acción. Tenés distintas opciones, tanto si vivís en Argentina o en cualquier otro rincón de Latinoamérica.

¿Dónde ver en vivo la F1 en Argentina? (Canales y Streaming disponibles)

Si estás en Argentina, tenés la suerte de contar con varias opciones de alta calidad para seguir toda la acción, desde el viernes de prácticas hasta la carrera del domingo.

📺 Opción 1: Televisión por Cable (ESPN y STAR Action)

En Argentina, la transmisión de la Fórmula 1 es manejada por dos grandes cadenas, asegurándote cobertura completa:

ESPN: La cadena deportiva suele transmitir las prácticas, la clasificación y la carrera, siendo la vía más común y accesible en la televisión por cable.

La cadena deportiva suele transmitir las prácticas, la clasificación y la carrera, siendo la vía más común y accesible en la televisión por cable. FOX Sports: Transmite todas las sesiones en vivo, incluyendo la carrera del domingo. Es una de las vías tradicionales para ver la F1 en vivo.

Transmite todas las sesiones en vivo, incluyendo la carrera del domingo. Es una de las vías tradicionales para ver la F1 en vivo. STAR Action: Para la cobertura premium y sin interrupciones, las sesiones se emiten en la señal de STAR Action, que generalmente requiere un paquete adicional en tu cableoperador.

💻 Opción 2: Plataformas de Streaming (Disney+ y F1 TV Pro)

Si preferís la comodidad de verlo online desde cualquier dispositivo, podés elegir entre estos servicios:

Disney+ Premium: Esta es la plataforma de streaming que te ofrece la transmisión de todas las sesiones de la F1 en vivo y en directo en Argentina, gracias a la alianza con ESPN. Es una opción de alta calidad y muy estable.

Esta es la plataforma de streaming que te ofrece la transmisión de todas las sesiones de la F1 en vivo y en directo en Argentina, gracias a la alianza con ESPN. Es una opción de alta calidad y muy estable. F1 TV Pro: La elección para el fanático incondicional. Esta plataforma oficial no solo te permite ver la señal principal, sino que te da acceso a: Cámaras onboard de todos los pilotos. Radio de equipo en vivo. Mapas y telemetría en tiempo real.

La elección para el fanático incondicional. Esta plataforma oficial no solo te permite ver la señal principal, sino que te da acceso a:

En México: Televisión y Apps

Si estás en el país azteca, la cobertura completa del fin de semana es exclusiva de los servicios de televisión de paga.

TV: La transmisión oficial está a cargo de FOX Sports Premium . Necesitás contar con este paquete adicional para seguir las prácticas, la clasificación y la carrera sin interrupciones. FOX Sports 3, en ocasiones, emite contenido complementario.

La transmisión oficial está a cargo de . Necesitás contar con este paquete adicional para seguir las prácticas, la clasificación y la carrera sin interrupciones. FOX Sports 3, en ocasiones, emite contenido complementario. Streaming (Recomendado): F1 TV Pro. Si buscás la experiencia más inmersiva, la plataforma oficial de la F1 te permite ver todas las sesiones en directo, elegir la cámara onboard de tu piloto favorito y escuchar las comunicaciones por radio sin censura. Podés contratar este servicio directamente en el sitio oficial de la F1.

En Latinoamérica: Canales clave y plataformas premium

Para los fanáticos de la región que no se quieren perder la acción de la Fórmula 1, estas son las principales vías de transmisión:

FOX Sports / STAR Action: En la mayoría de los países, la cobertura por televisión de pago es a través de los canales de la franquicia FOX Sports (según el acuerdo de cada país) y la señal de STAR Action .

En la mayoría de los países, la cobertura por televisión de pago es a través de los canales de la franquicia FOX Sports (según el acuerdo de cada país) y la señal de . Disney+ Premium: El streaming de alta calidad para la F1 en Latinoamérica se encuentra en la suscripción Premium de Disney+. Acá vas a tener acceso a las prácticas, Qualy y Carrera.

El streaming de alta calidad para la F1 en Latinoamérica se encuentra en la suscripción Premium de Disney+. Acá vas a tener acceso a las prácticas, Qualy y Carrera. F1 TV Pro: Sigue siendo la opción predilecta para los fans más hardcore. Te ofrece todos los ángulos y datos en tiempo real.

País Canales de TV (Pago) Plataformas Streaming (Pago) Argentina, Chile ESPN / FOX Sports / STAR Action Disney+ Premium / F1 TV Pro Colombia, Perú, Ecuador ESPN / STAR Action Disney+ Premium / F1 TV Pro Venezuela, Bolivia ESPN / STAR Action Disney+ Premium / F1 TV Pro

Tip: Si viajás o estás en otro país, asegurate de verificar la hora y el canal con la guía local, ya que los derechos de transmisión pueden variar.

Horarios ajustados de las Prácticas Libres para tu país

El Gran Premio de México es un desafío único para los equipos y una fiesta para los aficionados. Tenés todo listo para sintonizar y disfrutar de las primeras vueltas de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.