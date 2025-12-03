Estatales Bonaerenses: tensión por el aguinaldo, fechas de cobro y el reclamo clave en la Legislatura

La recta final del año comenzó con un clima de incertidumbre para los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires. Mientras el Ministerio de Economía provincial activa el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de noviembre, la atención se desplaza hacia la Legislatura bonaerense, donde se libra una batalla política que podría definir la suerte del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre.

El gobernador Axel Kicillof y los gremios estatales han quedado en el centro de una disputa por la aprobación de la Ley de Endeudamiento y el Presupuesto 2026. La premisa que baja desde la Gobernación es clara: sin la aprobación de nuevas herramientas de financiamiento, la liquidez para afrontar el pago de los aguinaldos y los sueldos de diciembre está en riesgo.

Cronograma de pago: cuándo se cobran los haberes de noviembre

Más allá de la disputa política, la Tesorería General de la Provincia confirmó el esquema de depósitos para los salarios de estatales bonaerenses devengados en noviembre de 2025. El dinero estará disponible en las cuentas sueldo del Banco Provincia según la terminación del DNI y el organismo.

Para organizar tus finanzas, este es el esquema vigente para los próximos días:

Fecha de cobro Organismos y beneficiarios Martes 2 de diciembre Jubilados y pensionados del IPS (DNI terminados en 0, 1, 2 y 3). Miércoles 3 de diciembre Jubilados y pensionados del IPS (DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Pensiones sociales no contributivas. Jueves 4 de diciembre Ministerio de Salud, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario. Viernes 5 de diciembre Docentes (DGCyE), Ley 10.430 (Administración Central), Poder Judicial y resto de organismos.

La batalla por el aguinaldo y el Presupuesto

El foco del conflicto se trasladó esta semana a las puertas de la Legislatura. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense y otros gremios del sector iniciaron medidas de fuerza y movilizaciones para presionar a los bloques opositores. El reclamo es doble: por un lado, exigen una recomposición salarial que gane a la inflación acumulada; por el otro, piden la aprobación del paquete de leyes fiscales que solicita el Ejecutivo.

Desde ATE argumentan que bloquear el endeudamiento no castiga al gobierno de turno, sino que “desfinancia el funcionamiento del Estado provincial”, poniendo en peligro no solo los salarios, sino también los insumos en hospitales y comedores escolares. Los sindicatos temen que, si la ley no sale, la Provincia recurra a un desdoblamiento del pago del aguinaldo, una medida que afectaría directamente el bolsillo de miles de familias antes de las fiestas.

Voces críticas y alerta gremial

No todos los sectores coinciden con la estrategia oficial. Agrupaciones de izquierda y sectores disidentes dentro del sindicalismo advierten que atar el pago de sueldos a la aprobación de nueva deuda es una maniobra de “extorsión política”. Señalan que los fondos deberían estar garantizados por la coparticipación y la recaudación propia, sin necesidad de comprometer las cuentas futuras de la provincia.

Lo cierto es que las próximas 48 horas serán decisivas. Si la Legislatura da luz verde al endeudamiento, el gobierno de Kicillof tendría el oxígeno financiero necesario para cerrar el 2025 sin sobresaltos en los pagos. De lo contrario, el escenario para los estatales bonaerenses podría complicarse, reavivando el fantasma del pago en cuotas que la provincia ya vivió en crisis anteriores.

Por ahora, los gremios mantienen el estado de alerta y movilización, a la espera de una confirmación oficial sobre la fecha de depósito del medio aguinaldo, que legalmente debe abonarse antes del 18 de diciembre. Se recomienda a los trabajadores consultar sus recibos digitales a través del IPS o del sistema SIAPE para verificar las liquidaciones.