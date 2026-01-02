Empleadas Domésticas en Enero 2026: Nueva Escala, Aumento y Qué Pasa con el Bono (Confirmado)

¡Atención trabajadoras y empleadores! Enero de 2026 llega con cambios fundamentales en los recibos de sueldo del servicio doméstico. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó la nueva estructura salarial que rige desde el primer día de este año. ¿La gran novedad? El bono extraordinario que se pagó a finales de 2025 deja de ser un extra “por fuera” y se incorpora oficialmente al sueldo básico, volviéndose remunerativo.

Esto significa que tu valor por hora y tu sueldo mensual aumentan para el trabajo realizado durante enero. A continuación, te detallamos la escala oficial actualizada para que sepas exactamente cuánto tenés que cobrar (o pagar) si estás trabajando hoy.

💰 Nueva Escala Salarial: Enero 2026

Estos valores corresponden al mes de Enero 2026. Si cobrás por hora, esta es la tarifa que rige desde el 1 de enero. Si cobrás por mes, este es el monto que se devenga este mes y se percibirá en los primeros días de febrero.

Categoría Modalidad Valor Hora Sueldo Mensual Tareas Generales

(Limpieza, lavado, planchado) Con retiro

Sin retiro $3.250,10

$3.494,25 $398.722,14

$441.806,54 Cuidado de Personas

(Niñeras, cuidadores de adultos) Con retiro

Sin retiro $3.494,25

$3.894,43 $441.806,54

$490.745,56 Caseros Única $3.494,25 $441.806,54 Tareas Específicas

(Cocineros/as, idóneos) Con retiro

Sin retiro $3.696,15

$4.039,45 $452.478,51

$502.101,03 Supervisores Con retiro

Sin retiro $3.895,56

$4.254,05 $485.961,09

$539.711,97

⚠️ El fin del Bono No Remunerativo

Seguramente recordás el bono (suma fija) de $6.000, $9.000 o $14.000 que se pagó en noviembre y diciembre. ¿Qué pasa en enero?

Ese monto ya no se paga por separado. A partir de enero de 2026, esa suma se incorporó al sueldo básico. Esto es una buena noticia para la trabajadora porque:

El monto pasa a ser remunerativo (cuenta para aguinaldo, vacaciones y jubilación).

(cuenta para aguinaldo, vacaciones y jubilación). Aumenta el valor de la hora extra y la antigüedad, ya que sube la base de cálculo.

Simplifica el recibo de sueldo: todo está en el básico.

Ver también: Paritarias Estatales Bonaerenses 2026: Todo lo que tenés que saber sobre el cobro de enero y la nueva reunión clave

➕ Adicionales Obligatorios: No te olvides de sumarlos

Al salario básico de la tabla anterior, debés sumarle los siguientes conceptos si corresponden a tu caso:

1. Antigüedad

Se paga un 1% por cada año de antigüedad trabajado. Recordá que se empieza a contar desde el 1° de septiembre de 2020 (no se computan años anteriores a esa fecha para este cálculo específico).

2. Zona Desfavorable

Si trabajás en la Patagonia (La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) o en el partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires), tenés que sumar un 30% adicional sobre el salario básico.

Ver también: Aumentos de sueldo en enero 2026: los principales gremios que arrancan el año con subas confirmadas

3. Dato importante: ¿Qué cobro en estos días?

Si trabajás mensualizada (por mes), en estos primeros días de enero 2026 te corresponde cobrar el sueldo trabajado en Diciembre 2025. Ese salario de diciembre incluye el aumento pactado anteriormente (1.3%) y el bono por separado. Tené en cuenta que la tabla de precios que ves arriba es para calcular lo que estás trabajando AHORA durante enero (o el sueldo mensual que cobrarás recién en febrero).