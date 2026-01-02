Aumentos de sueldo en enero 2026: los principales gremios que arrancan el año con subas confirmadas

El comienzo de 2026 encuentra al mercado laboral argentino atravesado por negociaciones salariales que vienen arrastrando tensiones desde el año anterior. Con una inflación que superó largamente los límites informales acordados en paritarias y un escenario sindical más activo, enero aparece como un mes clave para varios sectores que ya tienen definidos aumentos de sueldo, bonos o sumas extraordinarias que impactan en los primeros recibos del año.
Estatales nacionales
Los empleados públicos nacionales llegan a enero con un esquema salarial que combina aumentos y bonos, aunque con fuertes diferencias entre los gremios.
- UPCN aceptó una suba del 2% correspondiente a diciembre y un bono de $50.000, que se cobra en enero
- El aumento acumulado entre junio y diciembre 2025 fue del 9,68%
- ATE rechazó el acuerdo y sostiene que los salarios quedaron muy por debajo de la inflación
Empleados de comercio
El sindicato más numeroso del país inicia 2026 sin aumentos porcentuales tradicionales, pero con sumas fijas relevantes.
- En enero, los $40.000 no remunerativos pasan a integrar el básico
- Se mantiene una suma no remunerativa de $60.000 hasta marzo
- Algunos trabajadores cobraron un bono de fin de año de $170.000, según la empresa
Bancarios
El gremio bancario continúa con el esquema de actualización automática por inflación.
- En enero se aplica el IPC de noviembre, del 2,5%
- El salario inicial supera los $2.008.641, más participación en ganancias
- El mecanismo se mantendrá al menos hasta febrero 2026
Camioneros
El sector del transporte de cargas arranca el año con aumentos escalonados y pagos extraordinarios.
- 1% de aumento en enero, dentro de una paritaria semestral
- Asignación extraordinaria de $840.000, a pagar en cuotas desde enero
- Suma adicional de $35.000, con parte incorporada al básico
Aceiteros
Uno de los gremios con mejores acuerdos salariales vigentes.
- Salario básico de $2.344.000 desde enero
- Suba superior al 11% en el período
- Pago de un retroactivo de $400.000
- Bono por participación en ganancias de más de $1.886.748, a cobrar entre enero y febrero
Metalúrgicos
La UOM mantiene un esquema mixto de aumentos y sumas fijas.
- En enero se aplica un 4,2% remunerativo
- Se suma una asignación no remunerativa de $15.000
- La vigencia depende de la homologación oficial del acuerdo
Empleadas domésticas
El sector tiene un incremento definido a nivel nacional.
- En enero se cobra un 1,3% no remunerativo pendiente
- Continúan los pluses mensuales según carga horaria:
- $14.000 para jornadas de 16 horas o más
- $9.000 entre 12 y 16 horas
- $6.000 para menos de 12 horas
Sanidad
Los trabajadores de clínicas, laboratorios y servicios de salud también reciben ajustes en enero.
- Pago de un 1,5% de aumento para CCT 108/75 y emergencias médicas
- Asignación extra de $70.000 en enero
- En algunos convenios, se suman bonos y adicionales específicos
Construcción
El sector de la obra mantiene ajustes moderados al inicio del año.
- En diciembre se aplicó una suba del 1,3%, que impacta en enero
- Capataces y jerárquicos cerraron un 3% acumulado en el bimestre
- Se prevén nuevas revisiones paritarias durante el primer trimestre
El inicio de 2026 muestra así un mapa salarial heterogéneo, donde los principales gremios combinan aumentos porcentuales, sumas fijas y bonos para intentar sostener el poder adquisitivo en un contexto económico todavía desafiante.