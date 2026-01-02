Aumentos de sueldo en enero 2026: los principales gremios que arrancan el año con subas confirmadas

El comienzo de 2026 encuentra al mercado laboral argentino atravesado por negociaciones salariales que vienen arrastrando tensiones desde el año anterior. Con una inflación que superó largamente los límites informales acordados en paritarias y un escenario sindical más activo, enero aparece como un mes clave para varios sectores que ya tienen definidos aumentos de sueldo, bonos o sumas extraordinarias que impactan en los primeros recibos del año.

Estatales nacionales

Los empleados públicos nacionales llegan a enero con un esquema salarial que combina aumentos y bonos, aunque con fuertes diferencias entre los gremios.

UPCN aceptó una suba del 2% correspondiente a diciembre y un bono de $50.000 , que se cobra en enero

aceptó una suba del y un , que se cobra en enero El aumento acumulado entre junio y diciembre 2025 fue del 9,68%

ATE rechazó el acuerdo y sostiene que los salarios quedaron muy por debajo de la inflación

Empleados de comercio

El sindicato más numeroso del país inicia 2026 sin aumentos porcentuales tradicionales, pero con sumas fijas relevantes.

En enero , los $40.000 no remunerativos pasan a integrar el básico

, los pasan a integrar el básico Se mantiene una suma no remunerativa de $60.000 hasta marzo

hasta marzo Algunos trabajadores cobraron un bono de fin de año de $170.000, según la empresa

Bancarios

El gremio bancario continúa con el esquema de actualización automática por inflación.

En enero se aplica el IPC de noviembre, del 2,5%

El salario inicial supera los $2.008.641 , más participación en ganancias

, más participación en ganancias El mecanismo se mantendrá al menos hasta febrero 2026

Camioneros

El sector del transporte de cargas arranca el año con aumentos escalonados y pagos extraordinarios.

1% de aumento en enero , dentro de una paritaria semestral

, dentro de una paritaria semestral Asignación extraordinaria de $840.000 , a pagar en cuotas desde enero

, a pagar en cuotas desde enero Suma adicional de $35.000, con parte incorporada al básico

Aceiteros

Uno de los gremios con mejores acuerdos salariales vigentes.

Salario básico de $2.344.000 desde enero

Suba superior al 11% en el período

Pago de un retroactivo de $400.000

Bono por participación en ganancias de más de $1.886.748, a cobrar entre enero y febrero

Metalúrgicos

La UOM mantiene un esquema mixto de aumentos y sumas fijas.

En enero se aplica un 4,2% remunerativo

se aplica un Se suma una asignación no remunerativa de $15.000

La vigencia depende de la homologación oficial del acuerdo

Empleadas domésticas

El sector tiene un incremento definido a nivel nacional.

En enero se cobra un 1,3% no remunerativo pendiente

Continúan los pluses mensuales según carga horaria : $14.000 para jornadas de 16 horas o más $9.000 entre 12 y 16 horas $6.000 para menos de 12 horas

Sanidad

Los trabajadores de clínicas, laboratorios y servicios de salud también reciben ajustes en enero.

Pago de un 1,5% de aumento para CCT 108/75 y emergencias médicas

para CCT 108/75 y emergencias médicas Asignación extra de $70.000 en enero

en enero En algunos convenios, se suman bonos y adicionales específicos

Construcción

El sector de la obra mantiene ajustes moderados al inicio del año.

En diciembre se aplicó una suba del 1,3% , que impacta en enero

, que impacta en enero Capataces y jerárquicos cerraron un 3% acumulado en el bimestre

en el bimestre Se prevén nuevas revisiones paritarias durante el primer trimestre

El inicio de 2026 muestra así un mapa salarial heterogéneo, donde los principales gremios combinan aumentos porcentuales, sumas fijas y bonos para intentar sostener el poder adquisitivo en un contexto económico todavía desafiante.