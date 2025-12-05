El aumento para empleadas domésticas: ¿cuánto cobran las niñeras con aguinaldo en diciembre?

Las empleadas domésticas recibirán un aumento del 1,3% correspondiente al segundo tramo del acuerdo salarial del 2,7%, distribuido entre noviembre y diciembre, según la última paritaria firmada por la Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares (CNTCP). Este ajuste entró en vigor en este mes, justo antes de las festividades de fin de año.

Asimismo, en esta última liquidación del año, se sumará un bono extraordinario que se abonará en el trimestre vigente (noviembre, diciembre y enero) con un monto que variará de acuerdo con la cantidad de horas semanales trabajadas. A estos cobros se añadirá también la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

¿Cuánto cobran las niñeras en diciembre?

cuanto cobra hora ninera argentina

A pesar de que el aumento aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, el acta ya está firmada y el aumento está vigente. Según la grilla publicada por el sindicato de Upacp, los pagos por hora son los siguientes:

Por hora

CategoríaCon retiroSin retiro
Supervisores$ 3.783,33$ 4.143,70
Tareas específicas$ 3.582,79$ 3.926,84
Caseros$ 3.383,54
Asistencia y cuidado de personas (niñeras)$ 3.383,54$ 3.784,32
Tareas generales$ 3.135,99$ 3.383,54

Mensual

CategoríaCon retiroSin retiro
Supervisores$ 471.956,01$ 525.712,99
Tareas específicas$ 438.475,56$ 488.091,78
Caseros$ 427.821,61
Asistencia y cuidado de personas (niñeras)$ 427.821,61$ 476.755,68
Tareas generales$ 384.713,01$ 427.821,61

Bono para empleadas domésticas

El bono será no remunerativo y se pagará en noviembre, diciembre y enero. Su monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas:

  • Hasta 12 horas semanales: $ 6.000
  • De 12 a 16 horas semanales: $ 9.000
  • Más de 16 horas semanales: $ 14.000

Todas las subas se incorporan al salario del mes anterior

Es importante mencionar que todas las subas se incorporan al salario del mes anterior y no toman como base la escala de octubre a diferencia de otras paritarias, aunque no se incluirá el bono en el haber básico remunerativo.

Aguinaldo: ¿cuánto es y cuándo se cobra?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. En caso de que la empleada haya trabajado menos de seis meses, se deberá abonar un proporcional.

La ley establece un plazo para el depósito del aguinaldo, que es hasta el sábado 20 de diciembre.

Empleadas domésticas: cuáles son los adicionales que se cobran en diciembre

Además del aguinaldo y la liquidación regular, las trabajadoras del sector de casas particulares tienen derecho a los siguientes pagos extras:

  • Antigüedad: 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.
  • Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse en todos los recibos mensuales.

