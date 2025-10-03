El premio de la suerte: cuánto paga la Quiniela a los 20

La quiniela es, sin dudas, uno de los juegos de azar más populares y tradicionales de Argentina. Su sencillez y la posibilidad de apostar a un número que te gusta o que soñaste la convierten en un clásico que atraviesa generaciones.

Una de las preguntas más frecuentes entre los apostadores, especialmente cuando se busca aumentar las chances de ganar, es: ¿cuánto paga la quiniela a los 20? La respuesta no es un número fijo y depende de varios factores clave que tenés que entender para calcular tu posible premio.

Acertar a los 20 significa que tu número debe salir en cualquiera de las 20 posiciones del extracto del sorteo. Como es una apuesta que abarca más posiciones, las chances de ganar son mayores, pero la recompensa individual es menor en comparación con apostar “a la cabeza” (solo al primer premio).

La regla de oro del pago: el premio original dividido por el alcance

Para saber cuánto te llevás con una apuesta a los 20, tenés que tomar el valor del premio que pagarías por acertar a la cabeza (el primer puesto) y dividirlo por 20.

Este principio aplica a la cantidad de cifras que apuestes (una, dos, tres o cuatro).

1. Si apostás a las 2 cifras (00 al 99)

Esta es la modalidad más común y, por lo tanto, la más buscada.

Pago a la cabeza (1° premio): Acertar dos cifras a la cabeza paga generalmente 70 veces lo apostado.

Acertar dos cifras a la cabeza paga generalmente lo apostado. Pago a los 20: Para saber cuánto paga a los 20, tenés que dividir ese premio original por el alcance de la apuesta:Pago a los 20=20 posiciones70 veces​=3,5 veces lo apostado

En resumen: Si jugás $1000 a dos cifras a los 20 y tu número sale en alguna de las 20 posiciones, te llevás $3500 (el premio es 3,5 veces la apuesta). Esta es la respuesta más directa a tu consulta.

2. Si apostás a las 3 cifras (000 al 999)

Pago a la cabeza (1° premio): Acertar tres cifras a la cabeza paga alrededor de 600 veces (en algunas jurisdicciones puede ser 500 o 700 veces) lo apostado.

Acertar tres cifras a la cabeza paga alrededor de (en algunas jurisdicciones puede ser 500 o 700 veces) lo apostado. Pago a los 20 (tomando 600 veces):Pago a los 20=20 posiciones600 veces​=30 veces lo apostado

3. Si apostás a las 4 cifras (0000 al 9999)

Pago a la cabeza (1° premio): Acertar cuatro cifras a la cabeza paga alrededor de 3.500 veces lo apostado.

Acertar cuatro cifras a la cabeza paga alrededor de lo apostado. Pago a los 20:Pago a los 20=20 posiciones3.500 veces​=175 veces lo apostado

Tabla de premios: cuánto te podés llevar a los 20

Para que te quede clarísimo, acá tenés la escala de pago más común en Argentina (valores basados en un premio a la cabeza estándar y la división por el alcance de 20 puestos):

Cifras apostadas Premio a la cabeza (Veces la apuesta) Premio a los 20 (Veces la apuesta) Ejemplo (Apostando $100) 2 Cifras 70 3,5 $350 3 Cifras 600 30 $3.000 4 Cifras 3.500 175 $17.500

Aclaración importante: El premio exacto puede variar ligeramente dependiendo de la lotería provincial y su reglamento específico. Siempre es bueno revisar la tabla oficial de la jurisdicción donde jugás (p. ej., Lotería de la Provincia de Buenos Aires o Lotería Nacional/Ciudad).

¿Por qué jugar a los 20?

Jugar a los 20 es una estrategia que muchos eligen porque prioriza la probabilidad sobre el monto del premio.

Más chances de ganar: Al cubrir 20 posiciones en lugar de solo la primera, tenés muchas más oportunidades de que tu número figure en el extracto oficial.

Al cubrir 20 posiciones en lugar de solo la primera, tenés muchas más oportunidades de que tu número figure en el extracto oficial. Apuesta de cobertura: Es ideal para esos números que creés que van a salir en el sorteo, pero no necesariamente a la cabeza.

Es ideal para esos números que creés que van a salir en el sorteo, pero no necesariamente a la cabeza. Menor riesgo: El premio es menor, sí, pero si apostás a un monto chico, podés recuperar y hasta ganar un poco.

Un detalle clave: el caso de la “Repetición”

Hay una ventaja adicional en jugar a los 20: si el número que vos apostaste sale más de una vez dentro de las 20 posiciones, el premio se paga tantas veces como haya salido.

Ejemplo: Jugaste $100 a las 2 cifras a los 20. El extracto muestra tu número en la posición 5 y en la posición 18. Te pagan 3,5 veces por la primera vez. Te pagan 3,5 veces por la segunda vez. Ganancia total: $350 (por la primera) + $350 (por la segunda) = $700 .

Jugaste $100 a las 2 cifras a los 20. El extracto muestra tu número en la posición 5 y en la posición 18.

Esta es una gran ventaja que tenés que tener en cuenta y es lo que puede hacer que el premio de la quiniela a los 20 sea bastante atractivo.