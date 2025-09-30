El dólar oficial cerró septiembre a $1.400 mientras el Gobierno intenta contener la presión

El dólar oficial cerró septiembre bajo presión y alcanzó los $1.400 en el Banco Nación (BNA), mientras el Gobierno de Javier Milei intensificó sus esfuerzos para controlar el tipo de cambio en el segmento mayorista. Este proceso estuvo marcado por fluctuaciones significativas a lo largo del mes.

Altibajos en el Tipo de Cambio Mayorista

Durante el mediodía del 30 de septiembre, el tipo de cambio mayorista llegó a un pico de $1.450, aunque posteriormente moderó su avance gracias a la intervención del Gobierno, que implementó órdenes de venta. En total, el dólar oficial experimentó un aumento del 2,8% en septiembre, reflejando un mes de altibajos en el mercado cambiario.

Dólares del Mercado Financiero

El dólar minorista cerró a $1.351,12 para la compra y $1.406,79 para la venta, según el promedio de las entidades financieras publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En el BNA, el billete se cotizó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta.

En cuanto al dólar tarjeta, que incluye un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.820. Por su parte, el dólar blue operó a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, generando una brecha del 4,7% respecto al tipo de cambio mayorista.

Otras Cotizaciones y Brechas Cambiarias

El dólar MEP se posicionó en $1.492,25, resultando en una brecha del 8,1% en relación al dólar oficial. El dólar Contado con Liquidación (CCL) se cotizó a $1.537,54, lo que representa una brecha del 11,4%. Finalmente, el dólar cripto, también conocido como dólar Bitcoin, alcanzó los $1.496,71.

Estas cifras reflejan la creciente complejidad de un mercado cambiario que sigue bajo la atenta mirada del Gobierno argentino.