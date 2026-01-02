El aumento salarial de las empleadas domésticas en enero 2026: ¿Cuánto cobrarán por mes y hora?

En un avance para las trabajadoras del servicio doméstico, se anunció que las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial en enero de 2026. Esta medida forma parte del acuerdo paritario de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, y se aplicará sobre los sueldos devengados en diciembre de 2025 en todo el país.

Aumento y bono adicional para empleadas domésticas

Además del ajuste salarial, las trabajadoras recibirán un bono no remunerativo que variará según la cantidad de horas trabajadas durante el mes. Aunque este bono no impacta sobre el salario básico ni sobre otros adicionales como antigüedad o presentismo, se sumará al sueldo total. Este bono estará destinado a aquellas trabajadoras que laboren más de 16 horas semanales y se distribuirá de manera escalonada en función de las horas trabajadas.

Sueldos por hora y mensual de las empleadas domésticas en enero de 2026

Los nuevos salarios para las empleadas domésticas en enero de 2026 son los siguientes: para las que trabajan con retiro, el sueldo mensual de un supervisor/a será de $471.956,01, con un pago por hora de $3.783,33. Para las trabajadoras sin retiro, el sueldo mensual es de $525.712,99 y la tarifa por hora de $4.143,70.

En el caso del personal para tareas generales, las trabajadoras con retiro cobrarán $384.713,01 mensuales, mientras que por hora recibirán $3.135,99. Sin retiro, el sueldo será de $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora, reflejando el ajuste pactado para el inicio del 2026.

Bono adicional y recargos por horas extras

A partir de enero, las trabajadoras también recibirán un bono extra no remunerativo de $14.000 para quienes laboren más de 16 horas semanales. Este bono se distribuye de manera escalonada: $6.000 para quienes trabajen entre 0 y 12 horas, $9.000 para las que laboren entre 12 y 16 horas, y $14.000 para quienes superen las 16 horas semanales, según lo informado por Iprofesional.

Respecto a las horas extras, las empleadas que trabajen fuera de su jornada habitual recibirán un recargo del 50% si las horas se realizan de lunes a viernes y hasta las 13 horas del sábado. Para horas extras trabajadas después de esa hora, así como los domingos o feriados, se aplicará un recargo del 100%, lo que implica una doble jornada. Las trabajadoras deben ser remuneradas conforme a la categoría en la que fueron contratadas, garantizando que se respete la tarifa mínima correspondiente.