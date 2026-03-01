Ejército, Armada y Fuerza Aérea entrenan en el Partido de La Costa

En el Partido de La Costa se desarrolla el Ejercicio “Candú IV”, un operativo de adiestramiento encabezado por el Ejército Argentino con apoyo de la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina y Fuerzas de Seguridad Federales.

Las maniobras se concentran en la zona costera entre Las Toninas y Santa Teresita, donde se realizaron tareas de reconocimiento y marcación de playa, seguidas por un asalto aéreo con helicópteros de la Dirección de Aviación del Ejército.

El ejercicio apunta al adiestramiento conjunto para la protección y recuperación de objetivos estratégicos, en un entorno que integra capacidades aéreas, terrestres, marítimas y de ciberdefensa. En esta edición, uno de los puntos considerados de alto valor estratégico es la estación de cables submarinos de Las Toninas, clave para las comunicaciones nacionales.

Las actividades incluyen la participación de unidades especiales de la Armada y un posterior despliegue aéreo del Ejército con helicópteros para inserción y reconocimiento, consolidando el componente conjunto como eje central del operativo.

