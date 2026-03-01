Ejército, Armada y Fuerza Aérea entrenan en el Partido de La Costa

Francisco Díaz
adiestramiento militar la costa

En el Partido de La Costa se desarrolla el Ejercicio “Candú IV”, un operativo de adiestramiento encabezado por el Ejército Argentino con apoyo de la Armada Argentina, la Fuerza Aérea Argentina y Fuerzas de Seguridad Federales.

adiestramiento militar la costa 2

Las maniobras se concentran en la zona costera entre Las Toninas y Santa Teresita, donde se realizaron tareas de reconocimiento y marcación de playa, seguidas por un asalto aéreo con helicópteros de la Dirección de Aviación del Ejército.

El ejercicio apunta al adiestramiento conjunto para la protección y recuperación de objetivos estratégicos, en un entorno que integra capacidades aéreas, terrestres, marítimas y de ciberdefensa. En esta edición, uno de los puntos considerados de alto valor estratégico es la estación de cables submarinos de Las Toninas, clave para las comunicaciones nacionales.

Incertidumbre en la Provincia: todo lo que tenés que saber sobre el conflictivo inicio de clases 2026
Mirá también:

Incertidumbre en la Provincia: todo lo que tenés que saber sobre el conflictivo inicio de clases 2026
adiestramiento militar la costa 1

Las actividades incluyen la participación de unidades especiales de la Armada y un posterior despliegue aéreo del Ejército con helicópteros para inserción y reconocimiento, consolidando el componente conjunto como eje central del operativo.

Fotos. FM La Marea

Google News Seguinos en Google Noticias
ETIQUETAS
Compartir este artículo
nuevo credito banco provincia
Banco Provincia habilitó préstamos con acreditación en el acto: cuánto dinero podés pedir hoy
Provincia
chofr plumar atacsdo
¡Insólito!: Chofer de Plusmar agredió a su compañero mientras conducía un micro con pasajeros
Villa Gesell
Banco Nacion hipotecario
Nuevos créditos hipotecarios: las tasas bajan y los bancos renuevan opciones para la casa propia
Sociedad
calor
Comienza marzo pero no afloja el calor: ¿Cuándo llegan las lluvias?
Provincia
mercado libre shein
Mercado Libre y Shein en Argentina: cómo comprar ropa barata hoy y qué cambios hay en 2026
Sociedad
Mercado pago r
Préstamos de Mercado Pago en 2026: cómo obtener dinero en el acto y los requisitos actualizados
Sociedad
Acuerdo UE Mercosur tras 25 años
Argentina y Uruguay ratifican el acuerdo con la Unión Europea y comienza la aplicación parcial
Nacionales

Más leídas