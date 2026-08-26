Eclipse lunar parcial en Argentina: los horarios clave y cómo ver la “Luna de Sangre”

Si te apasionan los eventos astronómicos o querés disfrutar de un espectáculo natural único, prepará la vista para la noche de este jueves 27 de agosto.

Un nuevo eclipse lunar parcial se podrá contemplar a simple vista en todo el país, alcanzando una cobertura casi total del satélite natural.

Fechas, visibilidad y seguridad para observarlo

El fenómeno astronómico se desarrollará entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026.

A diferencia de los eclipses solares, este evento no requiere protección ocular ni equipos profesionales, por lo que se puede mirar a simple vista sin ningún riesgo.

Para tener la mejor experiencia, los especialistas sugieren buscar lugares con baja contaminación lumínica y el horizonte despejado.

Cronograma y horarios exactos de cada fase

El eclipse transcurrirá a lo largo de varias horas, alcanzando su punto culminante entrada la madrugada:

22:23 hs: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible en el brillo).

inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible en el brillo). 23:33 hs: entrada en la umbra (ingreso de la Luna en la sombra más oscura de la Tierra).

entrada en la umbra (ingreso de la Luna en la sombra más oscura de la Tierra). 01:12 hs (28 de agosto): punto máximo del eclipse , con una cobertura del 94% del disco lunar .

, con una cobertura del . 02:50 hs: finalización de la etapa parcial y paso hacia la fase penumbral de salida.

finalización de la etapa parcial y paso hacia la fase penumbral de salida. 04:01 hs: salida total de la penumbra y fin del evento astronómico.

El origen de la llamada “Luna de Sangre”

Durante la fase de máxima ocultación, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (umbra) sobre el satélite.

La atmósfera terrestre filtra las longitudes de onda azules de la luz solar y deja pasar solo los tonos rojos y anaranjados, creando el efecto conocido como “Luna de Sangre”.

El evento impulsa el astroturismo en zonas con cielos limpios y representa una oportunidad ideal para el estudio óptico de la atmósfera.