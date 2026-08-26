Eclipse lunar parcial en Argentina: los horarios clave y cómo ver la “Luna de Sangre”

Por Denisse Helman
Luna roja

Si te apasionan los eventos astronómicos o querés disfrutar de un espectáculo natural único, prepará la vista para la noche de este jueves 27 de agosto.

Un nuevo eclipse lunar parcial se podrá contemplar a simple vista en todo el país, alcanzando una cobertura casi total del satélite natural.

Fechas, visibilidad y seguridad para observarlo

El fenómeno astronómico se desarrollará entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026.

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A diferencia de los eclipses solares, este evento no requiere protección ocular ni equipos profesionales, por lo que se puede mirar a simple vista sin ningún riesgo.

Para tener la mejor experiencia, los especialistas sugieren buscar lugares con baja contaminación lumínica y el horizonte despejado.

Cronograma y horarios exactos de cada fase

El eclipse transcurrirá a lo largo de varias horas, alcanzando su punto culminante entrada la madrugada:

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  • 22:23 hs: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible en el brillo).
  • 23:33 hs: entrada en la umbra (ingreso de la Luna en la sombra más oscura de la Tierra).
  • 01:12 hs (28 de agosto): punto máximo del eclipse, con una cobertura del 94% del disco lunar.
  • 02:50 hs: finalización de la etapa parcial y paso hacia la fase penumbral de salida.
  • 04:01 hs: salida total de la penumbra y fin del evento astronómico.

El origen de la llamada “Luna de Sangre”

Durante la fase de máxima ocultación, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (umbra) sobre el satélite.

La atmósfera terrestre filtra las longitudes de onda azules de la luz solar y deja pasar solo los tonos rojos y anaranjados, creando el efecto conocido como “Luna de Sangre”.

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El evento impulsa el astroturismo en zonas con cielos limpios y representa una oportunidad ideal para el estudio óptico de la atmósfera.

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