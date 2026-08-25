Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobran los militares y qué se sabe de la nueva suba

Los salarios de las Fuerzas Armadas volvieron a quedar en el centro de la atención durante agosto de 2026. Después de las últimas actualizaciones de haberes y de un pago extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional, comenzaron a surgir nuevas versiones sobre otra recomposición para el personal militar.

La discusión alcanza al Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea y se produce mientras diferentes sectores de las fuerzas reclaman una mejora de los ingresos frente a la pérdida de poder adquisitivo.

En ese contexto, el Gobierno analiza nuevos cambios, mientras ya se encuentra vigente una escala salarial que modificó los montos correspondientes a todas las jerarquías.

Aumento para las Fuerzas Armadas: qué está confirmado

El último incremento formal para las Fuerzas Armadas fue establecido mediante la Resolución Conjunta 35/2026 de los ministerios de Economía y Defensa.

La normativa fijó nuevas escalas salariales para tres períodos:

Junio de 2026.

Julio de 2026.

Agosto de 2026.

Los importes varían según el grado del personal y abarcan tanto a oficiales como a suboficiales y soldados voluntarios.

La resolución fue firmada el 17 de julio y publicada en el Boletín Oficial el 21 de ese mes.

El último tramo establecido por esa norma es el correspondiente a agosto, por lo que actualmente no existe dentro de esa resolución una escala determinada para septiembre.

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en agosto de 2026

La escala vigente desde el 1° de agosto establece los siguientes haberes mensuales:

Grado Haber mensual agosto 2026 Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.371.170 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $3.006.343 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.739.075 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.399.189 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $2.085.979 Mayor, Capitán de Corbeta $1.643.403 Capitán, Teniente de Navío $1.361.064 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.210.586 Teniente, Teniente de Corbeta $1.091.384 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $988.437 Suboficial Mayor $1.685.582 Suboficial Principal $1.494.308 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.324.725 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.165.244 Sargento, Cabo Principal $1.046.123 Cabo Primero $938.836 Cabo, Cabo Segundo $868.946 Voluntario de Primera, Marinero de Primera $791.491 Voluntario de Segunda, Marinero de Segunda $732.452

Los valores corresponden al haber mensual establecido oficialmente para cada grado y no necesariamente equivalen al monto final que cada integrante recibe en mano, debido a adicionales, suplementos, antigüedad y descuentos particulares.

Cómo fue el aumento entre julio y agosto

La actualización fue progresiva.

Por ejemplo, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasó de un haber de $3.308.312 en julio a $3.371.170 en agosto.

En el escalón inferior, un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda pasó de $718.795 a $732.452.

La diferencia entre julio y agosto representa aproximadamente un 1,9%, aunque la mejora total debe evaluarse teniendo en cuenta los distintos tramos establecidos desde junio y otros componentes de los haberes.

Además hay un pago extraordinario de $50.000

A la actualización de la escala se sumó otra medida durante agosto.

Mediante el Decreto 695/2026, el Gobierno nacional otorgó una suma fija de $50.000 al personal militar en actividad.

El pago es:

Remunerativo.

No bonificable.

Excepcional.

Por única vez.

La norma establece que se abonará con los haberes correspondientes a agosto de 2026.

También alcanza al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Por tratarse de una suma extraordinaria, no se incorpora de manera permanente al haber mensual.

Cómo quedan los ingresos sumando los $50.000

Si se toma únicamente el haber mensual establecido para agosto y se agrega matemáticamente la suma extraordinaria, algunos valores de referencia quedarían así:

Grado Haber agosto Con suma extraordinaria Teniente General / Almirante / Brigadier General $3.371.170 $3.421.170 Coronel / Capitán de Navío / Comodoro $2.399.189 $2.449.189 Mayor / Capitán de Corbeta $1.643.403 $1.693.403 Capitán / Teniente de Navío $1.361.064 $1.411.064 Subteniente / Guardiamarina / Alférez $988.437 $1.038.437 Suboficial Mayor $1.685.582 $1.735.582 Cabo Primero $938.836 $988.836 Voluntario de Primera / Marinero de Primera $791.491 $841.491 Voluntario de Segunda / Marinero de Segunda $732.452 $782.452

Estos importes sirven solamente como referencia de la suma de ambos conceptos. El recibo final puede incorporar otros adicionales y descuentos.

Qué se sabe del nuevo aumento para las Fuerzas Armadas

Durante los últimos días comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una nueva recomposición salarial para el personal militar.

El tema fue analizado dentro del Gobierno nacional después de diferentes reclamos vinculados con el nivel de los ingresos de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales.

Según la información conocida hasta ahora, el Ejecutivo viene trabajando sobre un nuevo esquema destinado a mejorar las remuneraciones.

Sin embargo, al 25 de agosto de 2026 todavía no fue publicada en el Boletín Oficial una nueva escala salarial de las Fuerzas Armadas para septiembre, ni existe un porcentaje oficial anunciado para ese mes.

Por ese motivo, cualquier porcentaje que circule actualmente debe tomarse con cautela hasta que Economía y Defensa publiquen la normativa correspondiente.

¿Habrá aumento para las Fuerzas Armadas en septiembre?

Septiembre aparece como el próximo período a seguir porque la Resolución Conjunta 35/2026 solamente fijó salarios hasta agosto inclusive.

Esto obliga al Gobierno a definir cómo continuará el esquema de haberes para los meses siguientes si decide aplicar nuevas actualizaciones.

Distintos medios informaron que la Casa Rosada viene evaluando una recomposición general y que incluso se analizaron los recursos presupuestarios necesarios para avanzar con la medida.

No obstante, todavía quedan pendientes dos datos centrales:

El porcentaje del nuevo aumento.

La fecha desde la que comenzará a aplicarse.

La publicación de una nueva resolución conjunta de Economía y Defensa será la que permita conocer los montos oficiales.

El nuevo suplemento que puede elevar el sueldo hasta un 25%

Hay además otra modificación salarial que comenzó a regir durante 2026 y que no alcanza por igual a todo el personal.

El Gobierno creó un Suplemento por Título para reconocer la formación académica del personal militar.

El adicional establece:

25% del haber mensual para títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado.

para títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado. 15% para títulos universitarios de grado de al menos cuatro años.

para títulos universitarios de grado de al menos cuatro años. 10% para tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de al menos dos años.

Para acceder, la formación debe ser considerada afín a las tareas desarrolladas dentro de la Fuerza.

El suplemento comenzó a regir desde el 1° de julio de 2026 y también puede alcanzar a retirados y pensionados que cumplan con las condiciones establecidas.

Cómo se determina quién cobra el adicional por título

La reglamentación estableció que los jefes de los Estados Mayores de cada Fuerza deben determinar cuáles son los títulos considerados de interés.

Si una persona posee más de un título, solamente cobrará el suplemento correspondiente al de mayor nivel académico.

Además, una vez presentada y reconocida la documentación, el adicional comienza a computarse desde el primer día del mes siguiente.

Esto significa que los haberes efectivos pueden diferir significativamente entre dos militares del mismo grado si uno de ellos reúne los requisitos para percibir ese suplemento.

Qué hay que mirar ahora

El escenario salarial de las Fuerzas Armadas tiene actualmente tres componentes diferentes que conviene no confundir.

Por un lado está la escala salarial vigente para agosto, establecida oficialmente mediante la Resolución Conjunta 35/2026.

Por otro aparece la suma extraordinaria de $50.000, que se paga una única vez con los haberes de agosto.

Finalmente, el Gobierno analiza una nueva recomposición para los próximos meses, pero todavía no dio a conocer oficialmente el porcentaje ni una nueva escala correspondiente a septiembre.

Por eso, la próxima publicación del Ministerio de Defensa y Economía será clave para determinar cuánto cobrarán los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea desde septiembre de 2026.