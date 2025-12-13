Día de la Policía Bonaerense: por qué se celebra hoy, la escala salarial de diciembre y los anuncios oficiales

Hoy, 13 de diciembre, se conmemora un nuevo aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Si bien la fuerza tiene más de dos siglos de historia, esta fecha específica marca un hito administrativo clave que transformó su estructura para siempre. En este 2025, la celebración llega con novedades salariales, actos oficiales y un contexto de reequipamiento para los efectivos que patrullan el conurbano y el interior.

A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber sobre este día: desde el origen histórico hasta cuánto está cobrando un oficial en el cierre del año.

¿Por qué es feriado policial el 13 de diciembre?

Aunque la fuerza de seguridad provincial fue creada originalmente el 24 de diciembre de 1821, la fecha de hoy recuerda la promulgación de la Ley del 13 de diciembre de 1880. Este marco legal surgió como consecuencia de la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Al pasar la capital a la órbita nacional, la provincia debió reorganizar sus instituciones, dando inicio a la etapa moderna de la “Bonaerense”.

204 años de historia: Si se cuenta desde su génesis en 1821, la institución está cumpliendo hoy su 204° aniversario.

Reconocimientos: Es la jornada elegida anualmente para entregar los Premios al Mérito a los uniformados que se destacaron en actos de servicio durante el último año.

Policía Bonaerense: La escala salarial actualizada a diciembre 2025

Uno de los temas más consultados por la familia policial es la situación de los haberes. Tras las últimas paritarias y ajustes aplicados en noviembre, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires actualizó los montos.

Según las últimas escalas reportadas para el cierre de 2025, los sueldos básicos (sin contar horas Cores ni bonificaciones por antigüedad o destino) oscilan en los siguientes valores aproximados:

Jerarquía Sueldo Promedio Estimado (Nov/Dic 2025) Comisario General Supera los $1.670.000 Comisario Mayor Aprox. $1.490.000 Comisario Aprox. $1.200.000 Capitán Aprox. $980.000 Teniente Aprox. $780.000 Oficial de Policía Base cercana a $600.000 – $700.000 (varía s/antigüedad)

Es importante recordar que el ingreso de bolsillo final varía significativamente según las horas adicionales y los descuentos de ley.

Actos y anuncios: patrulleros y equipamiento

En la semana previa al aniversario, el gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, realizaron diversos actos de entrega de equipamiento. El foco de este diciembre estuvo puesto en el refuerzo del patrullaje preventivo.

Entre las novedades más recientes se destacan:

Nuevos móviles en La Plata: Se entregaron 40 camionetas 0km para fortalecer las cuadrículas en la capital provincial.

Se entregaron 40 camionetas 0km para fortalecer las cuadrículas en la capital provincial. Inversión en formación: Se ratificó la continuidad de la profesionalización en la Escuela de Policía Juan Vucetich, con énfasis en prácticas de tiro y manejo.

Se ratificó la continuidad de la profesionalización en la Escuela de Policía Juan Vucetich, con énfasis en prácticas de tiro y manejo. Infraestructura: Mejoras en dependencias policiales del interior bonaerense.

Ingreso a la Policía 2026

Para quienes están interesados en formar parte de la fuerza el próximo año, el Ministerio de Seguridad mantiene abiertos los canales de consulta habituales. Si bien las convocatorias suelen ser dinámicas, los requisitos generales para los aspirantes a cadetes se mantienen: