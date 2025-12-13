Caja de Retiros de la Policía Bonaerense: Calendario de pagos, Aguinaldo y cómo descargar el recibo digital

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires actualiza sus servicios y cronogramas de cara al cierre del año. Para los miles de beneficiarios del sistema previsional de la fuerza, conocer las fechas exactas de cobro de haberes, la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el manejo de la plataforma digital “Mi Caja” es fundamental para la organización económica familiar.

A continuación, detallamos toda la información actualizada a diciembre de 2025 sobre los pagos, los nuevos trámites online y cómo gestionar la credencial digital sin necesidad de viajar a La Plata.

Fechas de cobro: Haberes y Aguinaldo Diciembre 2025

Una de las consultas más frecuentes en los motores de búsqueda refiere al cronograma de pagos. La Caja de Retiros mantiene un esquema alineado generalmente con la administración pública provincial, pero con sus propias particularidades.

Haberes de Noviembre 2025: El pago ya fue acreditado el pasado martes 2 de diciembre.

El pago ya fue acreditado el pasado martes 2 de diciembre. Medio Aguinaldo (2º SAC 2025): Históricamente, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se abona antes de las fiestas de fin de año. Se estima que la acreditación se realizará entre el 18 y el 20 de diciembre , permitiendo a los retirados y pensionados contar con los fondos antes de Navidad.

Históricamente, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se abona antes de las fiestas de fin de año. Se estima que la acreditación se realizará entre el , permitiendo a los retirados y pensionados contar con los fondos antes de Navidad. Haberes de Diciembre 2025: El pago correspondiente al último mes del año se acreditará, siguiendo el cronograma habitual, durante los primeros días hábiles de enero de 2026.

Mi Caja: Cómo ver y descargar el recibo de haberes online

La digitalización de los trámites ha eliminado la necesidad de esperar el correo postal o acudir a una delegación para obtener el comprobante de pago. A través del portal oficial y la aplicación móvil, los beneficiarios pueden acceder a su información al instante.

Pasos para ingresar al sistema

Ingrese al sitio web oficial micaja.cajapolicia.gob.ar o descargue la aplicación oficial en su teléfono móvil. Utilice su número de CUIL y la contraseña generada previamente. Si es la primera vez que ingresa o blanqueó su clave, deberá seguir los pasos de recuperación mediante el correo electrónico declarado. Una vez dentro, diríjase a la sección “Recibos de Haberes”. Allí podrá visualizar el desglose mensual, verificar los descuentos de obra social (IOMA), préstamos y seguros.

Es importante recordar que la plataforma también permite gestionar la Credencial Digital, la cual tiene plena validez para presentar en farmacias y centros de salud, reemplazando al carnet plástico tradicional.

Préstamos y Ayuda Financiera

La Caja ofrece líneas de préstamos personales para sus afiliados con tasas preferenciales respecto al mercado bancario tradicional. La solicitud de estos créditos se ha simplificado:

Simulación Online: Desde el portal de autogestión, se puede simular el monto disponible según el cupo del haber neto del beneficiario.

Desde el portal de autogestión, se puede simular el monto disponible según el cupo del haber neto del beneficiario. Solicitud a distancia: Muchos de los trámites de ayuda financiera ya pueden iniciarse de forma remota, reduciendo la burocracia y los tiempos de otorgamiento.

Canales de atención y delegaciones

Aunque la prioridad es la atención digital, la Caja mantiene sus canales presenciales y telefónicos para resolver situaciones complejas, como el inicio de trámites de pensión o reclamos por antigüedad.

Para quienes residen en el interior de la Provincia de Buenos Aires, se recomienda acudir a las Delegaciones del Interior (ubicadas en cabeceras de partido como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, San Nicolás, entre otras) para evitar traslados innecesarios a la Casa Central en La Plata.

Datos de contacto útiles