15 de diciembre: Por qué se celebra hoy el Día del Camionero en Argentina y cuál es la situación salarial actual

Hoy, 15 de diciembre de 2025, las rutas y autopistas de todo el país tienen un motivo especial para tocar bocina. Se celebra el Día Nacional del Camionero, una fecha clave que rinde homenaje a quienes mantienen en movimiento la logística de la Argentina. Si te cruzás con un camión en la ruta hoy, recordá que detrás de ese volante hay una historia de lucha gremial que cumple casi 60 años.

Pero más allá del festejo, este diciembre de 2025 llega con novedades importantes para el bolsillo de los choferes: nuevas escalas salariales, discusiones por el bono de fin de año y una paritaria que sigue dando que hablar.

¿Por qué se celebra el 15 de diciembre?

A diferencia de otras efemérides que recuerdan nacimientos o fallecimientos, esta fecha tiene un origen puramente laboral. El 15 de diciembre de 1967 se firmó el Primer Convenio Colectivo de Trabajo que incluyó al sindicato que nucleaba a los choferes de camiones en todo el territorio nacional.

Hasta ese momento, los trabajadores del volante no tenían un marco legal unificado que garantizara sus derechos en todas las provincias por igual. Esa firma histórica permitió unificar las condiciones laborales y sentó las bases de lo que hoy es la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

Dato clave: Aunque el sindicato se creó formalmente en 1943 y obtuvo su personería en 1955, fue el convenio de el ’67 el que marcó el “antes y después” definitivo para el gremio.

Escala salarial actualizada: ¿Cuánto cobra un camionero en diciembre 2025?

Este mes no es uno más en el calendario de pagos. Diciembre 2025 llega con la aplicación de un nuevo tramo del acuerdo paritario vigente. Según lo pactado entre la Federación y las cámaras empresarias, para este mes corresponde un aumento del 1% sobre los básicos.

Así quedan conformados algunos de los salarios básicos estimados para diciembre 2025 (sin contar viáticos, horas extras, ni antigüedad):

Chofer de 1ª categoría: $842.140,01

$842.140,01 Chofer de 2ª categoría: $827.132,74

$827.132,74 Chofer de 3ª categoría: $812.110,30

$812.110,30 Chofer de grúa (hasta 10 t): $857.153,57

$857.153,57 Oficial completo de taller: $889.332,34

Importante: A estos montos tenés que sumarles los adicionales que engrosan el recibo de sueldo, como el viático por kilómetro recorrido (que hoy ronda los $64,93 por km) y el adicional por permanencia fuera de residencia habitual. En la práctica, un chofer de larga distancia con buena actividad supera ampliamente el básico.

La discusión del momento: Bono de fin de año y aguinaldo

Como suele ocurrir cada cierre de año, la tensión está puesta en el “Bono de fin de año“. En las últimas semanas, la dirigencia gremial solicitó reabrir discusiones para asegurar un bono de fin de año que compense la inflación de los últimos meses, un clásico en la negociación de Camioneros que suele marcar la pauta para otros gremios.

Además, con el sueldo de diciembre se liquida el Medio Aguinaldo (SAC). Al haber impactado los aumentos de septiembre, octubre y noviembre en la base de cálculo, este aguinaldo será el más alto del año, brindando un alivio necesario para las familias del sector.

Festejos y eventos

Si bien el día oficial es hoy, las celebraciones se extienden. Muchas seccionales organizan asados y encuentros este fin de semana.

A tener en cuenta: Si sos de la provincia de Buenos Aires, andá agendando que la tradicional Fiesta Provincial del Camionero en Mechongué ya tiene fecha confirmada para febrero de 2026. Es uno de los eventos más grandes del sector y suele reunir a miles de familias.

Para consultas específicas sobre tu liquidación o beneficios vigentes, siempre te conviene chequear la información oficial en la web del sindicato o consultar en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para trámites de licencia y psicofísicos.