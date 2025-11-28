Derrumbe fatal en Costa Esmeralda: Un obrero murió y otro lucha por su vida

Confirman que un trabajador falleció y otro resultó gravemente herido tras el derrumbe ocurrido en la noche de la víspera en Costa Esmeralda, en jurisdicción del Partido de La Costa.

Según los primeros informes, habría otros obreros involucrados que fueron trasladados al hospital más cercano para su atención.

El incidente se produjo mientras los operarios realizaban el llenado de una losa en un inmueble de grandes dimensiones ubicado en uno de los sectores residenciales del barrio privado. En medio de la tarea, una parte de la estructura cedió de manera repentina y provocó el colapso del encofrado, dejando a varios trabajadores atrapados bajo los escombros.

Al lugar acudieron dotaciones de bomberos voluntarios de General Madariaga, Santa Teresita, Mar de Ajó, Ayacucho y Balcarce, además de efectivos policiales de la zona y la brigada canina K9.

Las tareas de rescate se extendieron durante varias horas y permitieron localizar a los operarios atrapados. Uno de ellos fue hallado sin vida, mientras que otro fue rescatado con lesiones de extrema gravedad. De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, en el sitio también trabajaron equipos de Defensa Civil del Partido de La Costa y personal sanitario que brindó asistencia inmediata a los heridos.

Las causas del derrumbe son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que evalúan tanto las condiciones de seguridad como la estructura de la obra.

De manera preliminar, se indicó que el colapso habría ocurrido en el momento en que comenzó el vaciado de hormigón de la losa, situación que generó una sobrecarga que la mampostería no habría soportado.

Inspectores municipales y especialistas en infraestructura trabajarán en los próximos días para determinar si existieron fallas en el montaje, irregularidades en los materiales o errores humanos en la supervisión de la obra.