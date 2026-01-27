Cuenta DNI para jubilados: Los beneficios de febrero 2026 y cómo acceder a un ahorro adicional

Los jubilados y pensionados bonaerenses que perciben sus haberes a través del Banco Provincia cuentan con una ventaja exclusiva durante esta temporada de verano. En los meses de enero y febrero de 2026, la billetera digital Cuenta DNI ofrece un beneficio especial que permite maximizar el ahorro en las compras cotidianas de supermercado.

Beneficio exclusivo para jubilados: 5% extra en supermercados

Este descuento adicional está diseñado específicamente para quienes cobran su jubilación o pensión en el Banco Provincia. Se trata de un 5% de ahorro extra que se suma a las promociones vigentes en las grandes cadenas de supermercados adheridas.

Según la información oficial y los datos del IPS, este beneficio funciona de la siguiente manera:

Tope de reintegro: Hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona.

Hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona. Modalidad de pago: Es indispensable abonar mediante la aplicación Cuenta DNI, ya sea utilizando el código QR o la opción “Clave DNI”.

Es indispensable abonar mediante la aplicación Cuenta DNI, ya sea utilizando el código QR o la opción “Clave DNI”. Acumulación: Este 5% se añade al descuento base que ofrece cada cadena (que suele rondar entre el 10% y el 20%), permitiendo un alivio significativo al bolsillo.

Ver también: Créditos a tasa 0% de Mercado Pago: ¿Cómo obtener hasta 10 millones y cuáles son los plazos?

Cronograma de descuentos en supermercados por día

Para aprovechar al máximo la billetera virtual, es fundamental conocer qué días aplica el descuento en cada comercio. Durante enero y febrero de 2026, el esquema principal es el siguiente:

Lunes: 20% de ahorro en locales DÍA% (con ticket mínimo de $20.000 y tope de $8.000). Los jubilados suman su 5% adicional aquí.

20% de ahorro en locales (con ticket mínimo de $20.000 y tope de $8.000). Los jubilados suman su 5% adicional aquí. Martes: 15% de ahorro en Nini Mayorista (tope de $20.000 por persona) y en supermercados del interior bonaerense.

15% de ahorro en (tope de $20.000 por persona) y en supermercados del interior bonaerense. Miércoles: 10% de ahorro en Carrefour (sin tope de reintegro) y 20% en Toledo .

10% de ahorro en (sin tope de reintegro) y 20% en . Jueves, viernes y sábados: 15% de ahorro en Chango Más (sin tope de reintegro).

15% de ahorro en (sin tope de reintegro). Martes y domingos: 20% de ahorro en Vital (tope de $10.000 semanal).

Ver también: Subsidios 2026: ¿Cómo anotarse al nuevo sistema que reemplaza al Plan Hogar?

Otros ahorros destacados para el verano 2026

Más allá de los supermercados, los adultos mayores pueden utilizar Cuenta DNI para obtener reintegros en rubros clave de la temporada estival en toda la provincia de Buenos Aires:

Comercios de cercanía y carnicerías: 20% de ahorro todos los viernes con un tope de $5.000 semanal.

20% de ahorro todos los viernes con un tope de $5.000 semanal. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Gastronomía: Hasta $8.000 de reintegro los fines de semana en locales adheridos.

Hasta $8.000 de reintegro los fines de semana en locales adheridos. Full YPF: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales Full (no incluye combustible), con tope de $8.000 semanales.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales Full (no incluye combustible), con tope de $8.000 semanales. Especial Verano: 25% de ahorro en marcas emblemáticas como Atalaya, El Topo, Chichilo y diversos balnearios de la Costa Atlántica, con topes de hasta $10.000 por marca.

Recomendaciones para asegurar el reintegro

Para evitar inconvenientes y asegurar que la devolución del dinero se realice correctamente, los usuarios deben tener en cuenta que el reintegro suele verse reflejado en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Además, se recomienda verificar siempre que el comercio esté efectivamente adherido a la promoción del día a través de la web oficial del Banco Provincia, ya que algunas sucursales pueden quedar excluidas de beneficios específicos.