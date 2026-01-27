Subsidios 2026: ¿Cómo anotarse al nuevo sistema que reemplaza al Plan Hogar?

Con la llegada de 2026, el Gobierno Nacional ha implementado una reforma integral en el esquema de asistencia energética. El histórico Programa Hogar, que otorgaba un subsidio directo para la compra de garrafas a través de ANSES, ha sido absorbido por el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Este cambio no es solo de nombre. El nuevo sistema unifica los beneficios de luz, gas por red y garrafas en un solo registro obligatorio, estableciendo criterios de patrimonio y de ingresos mucho más específicos para los ciudadanos argentinos.

Quiénes deben inscribirse en el ReSEF este año

La transición hacia el nuevo esquema contempla un periodo de gracia. Sin embargo, para no perder el beneficio, es fundamental saber quiénes tienen que realizar el trámite:

Ex beneficiarios del Programa Hogar: Si cobrabas la garrafa social por ANSES, ahora es obligatorio que te inscribas en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). La migración no es automática para este grupo.

Usuarios de Tarifa Social de Gas: Quienes recibían este beneficio en localidades con red de gas también deben reempadronarse, ya que la Tarifa Social tradicional ha sido discontinuada.

Nuevos solicitantes: Cualquier hogar que no tenga conexión a la red de gas natural y cumpla con los topes de ingresos.

Requisitos actualizados para el subsidio de garrafa en 2026

Para calificar al nuevo subsidio focalizado, el grupo familiar debe cumplir con condiciones socioeconómicas estrictas. El parámetro principal es la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC.

Nivel de ingresos

Los ingresos netos del hogar (la suma de lo que ganan todos los convivientes) deben ser menores a tres Canastas Básicas Totales. A enero de 2026, este límite se sitúa aproximadamente en los $3.900.000 mensuales. Si el hogar supera este monto, solo podrá acceder si cuenta con:

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Un integrante que sea veterano de Guerra de Malvinas con pensión vitalicia.

Un titular con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Criterios patrimoniales (Exclusiones)

Aun cumpliendo con el tope de ingresos, el subsidio será rechazado si algún integrante del hogar posee:

Un vehículo con una antigüedad menor o igual a 3 años (excepto si hay un integrante con CUD).

Tres o más inmuebles a su nombre.

Embarcaciones o aeronaves de lujo.

Activos societarios que demuestren capacidad económica superior.

Cómo es el nuevo sistema de pago y montos

A diferencia del Plan Hogar anterior, donde el dinero se depositaba directamente en la cuenta bancaria del titular, el nuevo esquema busca aplicar el beneficio de manera más directa en el punto de consumo.

Aunque el subsidio sigue garantizando el acceso a la garrafa de 10 kg, el Gobierno ha dispuesto que el descuento se canalice preferentemente a través de medios de pago virtuales o billeteras digitales. El monto del subsidio cubre una parte sustancial del precio oficial, el cual varía según la región del país, siendo mayor en las zonas frías (Patagonia y zonas de montaña) debido a la mayor demanda estacional.

Paso a paso para realizar la inscripción online

El trámite es gratuito, personal y se realiza exclusivamente de manera digital a través de la plataforma oficial.

Ingresar al sitio web: Dirigite a www.argentina.gob.ar/subsidios.

Acceso con Mi Argentina: Debes contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Completar la Declaración Jurada: Deberás cargar los datos de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años.

Datos del servicio: Aunque no tengas gas natural, se te solicitará el número de medidor y número de cliente de tu factura de energía eléctrica para geolocalizar el hogar y validar la residencia.

Selección del subsidio: Elegir la opción correspondiente a "Garrafa" o "Subsidio para hogares sin gas de red".

Fechas clave y periodo de transición

Durante los primeros seis meses de 2026 (hasta junio inclusive), la Secretaría de Energía ha garantizado la continuidad de la asistencia para quienes ya venían percibiendo el Plan Hogar, permitiendo que el pago por ANSES conviva temporalmente con el nuevo registro. Sin embargo, se recomienda realizar el trámite de inmediato para evitar interrupciones en el beneficio una vez finalizado este plazo.