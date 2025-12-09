Mesumo Banco Provincia: Cómo Canjear tus Puntos por Descuentos de hasta 40% para las Fiestas

Si sos cliente del Banco Provincia, este diciembre 2025 tenés una oportunidad de oro para ahorrar en tus compras de fin de año. El programa de fidelización mesumo lanzó una promoción especial que te permite cambiar tus puntos acumulados por vouchers de descuento de hasta el 40%, acumulables con las promociones vigentes de Cuenta DNI. En este artículo te explicamos paso a paso cómo funciona, cuáles son los topes de reintegro y hasta cuándo tenés tiempo para aprovecharlo.

¿Qué es la promoción especial de Mesumo para Diciembre 2025?

Para estas fiestas, el Banco Provincia habilitó una sección especial en su catálogo de premios llamada “Fiestas”. Allí podés canjear tus puntos por tres tipos de vouchers de descuento que se aplican directamente en tus compras con Cuenta DNI.

Lo más interesante es que estos descuentos son acumulables con otras promos de la billetera virtual (como las de carnicerías, comercios de barrio o supermercados), lo que te permite potenciar tu ahorro de manera significativa.

Los 3 niveles de descuento disponibles

Voucher del 20%: Requiere menos puntos y tiene un tope de reintegro de $10.000 .

Requiere menos puntos y tiene un tope de reintegro de . Voucher del 30%: Tope de reintegro de $20.000 .

Tope de reintegro de . Voucher del 40%: La opción más alta, con un tope de reintegro de $30.000.

Fechas Clave: Cuándo canjear y cuándo usar el descuento

Prestá mucha atención a las fechas porque la promoción tiene dos etapas bien diferenciadas:

Período de Canje: Tenés tiempo hasta el 10 de diciembre para entrar al portal de mesumo y canjear tus puntos por el voucher que elijas. Período de Uso: El descuento se aplicará en las compras que realices entre el 15 y el 31 de diciembre de 2025.

Dato importante: Los descuentos aplican para pagos realizados con QR o Clave DNI en comercios adheridos de la Provincia y CABA. El reintegro lo verás reflejado en tu cuenta dentro de los 10 días hábiles.

Paso a paso: Cómo canjear tus puntos en Mesumo

Si nunca usaste el programa o hace mucho que no entrás, es probable que necesites validar tu usuario. Seguí estos pasos para no perderte el beneficio:

1. Validá tu email (si es tu primera vez en el nuevo portal)

Antes de canjear, tenés que entrar a tu Home Banking BIP, ir al menú “Programa Mesumo” y elegir la opción “Validar”. Aceptá los términos y confirmá la operación con tu Token de seguridad.

2. Ingresá al catálogo

Entrá al sitio oficial mesumo.bancoprovincia.com.ar e iniciá sesión con el email que validaste. Te va a llegar un código de seguridad a tu correo para ingresar.

3. Realizá el canje

Buscá la categoría “Fiestas” o los banners de la promoción de diciembre. Elegí el voucher (20%, 30% o 40%) según tus puntos disponibles y hacé clic en “Canjear”. Te llegará un código de confirmación al mail para cerrar la operación.

¿Cómo sumar más puntos en Mesumo?

Si te faltan puntos para llegar al voucher que querés, recordá que sumás con:

Tarjetas de Crédito y Débito: Consumos realizados con tarjetas emitidas por el Banco Provincia.

Consumos realizados con tarjetas emitidas por el Banco Provincia. Cuenta DNI Comercios: Si sos comerciante, las ventas que cobres a través de la app también suman puntos.

Otros premios del Catálogo 2025

Además de los vouchers de descuento para Cuenta DNI, el catálogo de diciembre 2025 incluye opciones en rubros como:

Electro y Tecnología: Desde cafeteras y hornos eléctricos hasta accesorios para celulares.

Desde cafeteras y hornos eléctricos hasta accesorios para celulares. Hogar y Deco: Juegos de sábanas, termos y bazar.

Juegos de sábanas, termos y bazar. Vouchers de Compras: Tarjetas de regalo para marcas de ropa, librerías y supermercados.

¿Cuándo vencen los puntos?

Tené en cuenta que los puntos no son eternos. Generalmente, los puntos acumulados durante un año calendario tienen vencimiento al año siguiente. Si tenés puntos acumulados de 2024, revisá tu resumen de puntos en el portal para usarlos antes de que expiren.

Aprovechá esta oportunidad para aliviar los gastos de la mesa navideña y los regalos. ¡Entrá ahora y fijate cuántos puntos tenés!