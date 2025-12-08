Plazo Fijo en diciembre 2025: qué banco paga la mejor tasa y cuánto ganás con el aguinaldo

Con el cobro del medio aguinaldo y los bonos de fin de año, diciembre se convierte en el mes clave para definir qué hacer con los pesos. En un escenario donde la inflación mensual navega cerca del 2,3%, el tradicional plazo fijo sigue siendo la herramienta de cabecera para el ahorrista conservador que busca no perder poder de compra.

Pero ojo, porque no todos los bancos pagan lo mismo. La dispersión de tasas entre las grandes entidades y los bancos digitales o más chicos es cada vez más notoria. A continuación, un relevamiento detallado para que sepas dónde te conviene poner tu dinero hoy.

Tasas de plazos fijos en diciembre 2025: ¿Quién paga más?

Tras la última decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de ajustar la tasa de política monetaria al 32%, los bancos han recalibrado sus rendimientos. Actualmente, el mercado se divide en dos grandes grupos: los bancos privados líderes, que ofrecen tasas más bajas, y las entidades medianas o digitales, que salen a captar liquidez con rendimientos superiores al 30%.

Si vas a constituir un depósito hoy, tenés que saber que la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio para colocaciones a 30 días oscila entre el 21% y el 31,5%, dependiendo de la entidad.

Ranking de tasas (TNA) para diciembre 2025:

Banco / Entidad Tasa Nominal Anual (TNA) Banco BICA 31,88% Crédito Regional 31,50% Banco Voii 31,50% Banco Meridian 31,50% Banco de Corrientes 29,00% ICBC 26,50% Banco Provincia 26,00% Banco Nación 25,00% Banco Galicia 21,00% Santander 21,00%

Fuente: Relevamiento propio en base a información oficial de las entidades.

¿Cuánto gano si invierto $500.000 o $1.000.000?

Para que tengas una referencia clara de la ganancia, simulamos el rendimiento de una colocación a 30 días con las tasas actuales más competitivas (tomando como referencia una TNA del 31,5% de las entidades que mejor pagan).

Si invertís $500.000: Al finalizar el mes, recibirías $12.945 de intereses, retirando un total de $512.945 .

Al finalizar el mes, recibirías de intereses, retirando un total de . Si invertís $1.000.000: La ganancia mensual sería de $25.890, acumulando un total de $1.025.890.

Es importante que mires no solo la TNA, sino la Tasa Efectiva Anual (TEA). Esta última es la que realmente importa si tenés pensado renovar el capital más los intereses mes a mes durante un año. Con las tasas actuales del orden del 31,5%, la TEA supera el 36%, lo que le da pelea a la inflación proyectada para los próximos 12 meses.

Claves antes de invertir

Si bien la mecánica es simple, hay detalles que pueden mejorar tu rendimiento:

No te cases con tu banco: Si tu banco de siempre te ofrece un 21% y otro te da un 31%, podés abrir una cuenta gratuita (Caja de Ahorro o Cuenta Gratuita Universal) en la otra entidad solo para constituir el plazo fijo. Hoy es un trámite 100% digital.

Si tu banco de siempre te ofrece un 21% y otro te da un 31%, podés abrir una cuenta gratuita (Caja de Ahorro o Cuenta Gratuita Universal) en la otra entidad solo para constituir el plazo fijo. Hoy es un trámite 100% digital. Aprovechá la banca digital: Las tasas que ves en ventanilla suelen ser menores. Siempre constituí el plazo fijo a través del Home Banking o la App móvil, donde las tasas son preferenciales.

Las tasas que ves en ventanilla suelen ser menores. Siempre constituí el plazo fijo a través del o la App móvil, donde las tasas son preferenciales. Plazo mínimo: La mayoría de estas tasas aplican para el plazo mínimo de 30 días. Si extendés el plazo (60 o 90 días), en este contexto de tasas a la baja, podrías fijar un rendimiento hoy que quizás no exista dentro de dos meses.

Antes de confirmar la operación, siempre verificá la tasa vigente del día en el sitio oficial del BCRA, ya que las entidades pueden ajustar sus números sin previo aviso.