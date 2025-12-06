Cuenta DNI en las Fiestas: Los descuentos especiales en carnicerías y supermercados para diciembre 2025

Banco Provincia confirmó un calendario agresivo para blindar la mesa navideña. La fecha clave para comprar el asado con 35% de ahorro y el mapa de reintegros en grandes cadenas de supermercados para llenar el changuito antes de Nochebuena.

En un diciembre donde la inflación en alimentos presiona el presupuesto familiar, la billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, se convierte en la herramienta fundamental para organizar las compras de fin de año. La entidad bonaerense activó una estrategia de “ahorro especial” que tiene un objetivo claro: que los bonaerenses puedan acceder al asado, el vitel toné y la canasta dulce con descuentos reales.

Si tenés la app en tu celular, sacá la agenda. Hay una fecha marcada en rojo que no podés dejar pasar y un esquema de reintegros en supermercados que varía según la cadena. Aquí, la hoja de ruta definitiva para exprimir los beneficios estas Fiestas.

El “Día D” para la carne: Sábado 20 de diciembre

Es el anuncio más esperado. Banco Provincia confirmó una edición especial de su descuento en carnicerías, granjas y pescaderías pensada exclusivamente para la previa de Navidad.

A diferencia del esquema habitual, este beneficio se concentrará en una única jornada de alto impacto:

Cuándo: El sábado 20 de diciembre de 2025.

El sábado 20 de diciembre de 2025. Descuento: 35% de ahorro.

35% de ahorro. Nuevo Tope: El reintegro sube a $7.000 por persona.

El dato clave: Este tope es por persona, no por grupo familiar. Esto significa que si en una familia dos adultos tienen Cuenta DNI y pagan por separado, pueden ahorrar hasta $14.000 en la compra de carne para la cena navideña. Para aprovechar el reintegro al máximo (los $7.000), tu compra debe ser de aproximadamente $20.000.

Supermercados: Dónde y cuándo comprar

Para los productos de almacén, bebidas y pan dulce, la estrategia cambia. Los descuentos en supermercados no se concentran en un solo día, sino que dependen de la cadena a la que vayas.

Para este diciembre 2025, el esquema vigente incluye promociones del 15%, 20% y hasta 25% según el comercio:

Supermercado Días de descuento Beneficio Coto Lunes 20% de reintegro (tope semanal variable) Carrefour Miércoles 10% de ahorro (sin tope de reintegro) Día% Lunes 20% de ahorro (tope semanal $8.000) Chango Más Jueves a Sábados 15% de descuento (sin tope) Nini (Mayorista) Martes 15% de ahorro (tope diario $20.000) Toledo Miércoles y Fines de Semana 20% de ahorro (sin tope)

Atención: En cadenas como Coto y Carrefour, es vital revisar si el producto que llevás no está excluido (como suele pasar con los de “Precios Justos” o carnes en oferta). Además, recordá que el beneficio aplica pagando con la funcionalidad QR de la app.

Fiestas “low cost”: Verdulería y regalos

Si tu plan es armar una mesa más económica o comprar regalos de emprendedores locales, no subestimes los beneficios en comercios de barrio y ferias, que tienen topes renovados para este mes.

Ferias y Mercados Bonaerenses: Aquí está el “tesoro” escondido. Ofrecen un 40% de descuento todos los días . El tope de reintegro es de $6.000 semanal , lo que te permite comprar frutas, verduras y productos regionales por un valor de $15.000 pagando solo $9.000. Ideal para las ensaladas de la cena fría.

Aquí está el “tesoro” escondido. Ofrecen un . El tope de reintegro es de , lo que te permite comprar frutas, verduras y productos regionales por un valor de $15.000 pagando solo $9.000. Ideal para las ensaladas de la cena fría. Comercios de Barrio: El clásico 20% de descuento sigue vigente de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000. Sirve para compras de último momento en el almacén de la esquina.

Especial Jóvenes: El “bonus” para la salida de fin de año

Si tenés hijos de entre 13 y 17 años que usan la app, avisales: hay un reintegro especial en gastronomía (hamburgueserías, heladerías, etc.) del 30%.

Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre.

Sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Tope: Hasta $8.000 de reintegro unificado.

Para más detalles sobre los comercios adheridos, podés consultar la web oficial del Banco Provincia.