Cuenta DNI refuerza el descuento en carnicerías para Navidad: qué día aprovechar el mayor reintegro

En plena cuenta regresiva hacia las fiestas, los beneficios bancarios vuelven a ocupar un lugar central en la planificación de las compras. Con el consumo enfocado en alimentos y reuniones familiares, las promociones digitales se convierten en una herramienta clave para aliviar el gasto. En ese contexto, Banco Provincia decidió actualizar su esquema de reintegros para diciembre y sumar incentivos especiales vinculados a uno de los rubros más buscados.

Reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías

Uno de los anuncios más relevantes del mes es la renovación del beneficio para carnicerías, granjas y pescaderías, con una mejora en el tope de reintegro. La promoción contempla:

35% de descuento

Tope de reintegro: $7.000 por persona y por cuenta

Vigencia: sábado 20 de diciembre

Para alcanzar el reintegro máximo, se debe realizar una compra total de $20.000 durante ese día. El beneficio aplica únicamente pagando con Cuenta DNI en comercios adheridos.

Algunos reintegros que ofrece Cuenta DNI

Durante diciembre, la billetera digital de Banco Provincia mantiene un esquema semanal de promociones que varía según el rubro y la ubicación del comercio.

Descuento en supermercados Día

20% de descuento

Tope de devolución: $8.000

Válido en todas las sucursales de Supermercados Día

Vigente todos los lunes del mes

Beneficios en mayoristas y cadenas nacionales

Cuenta DNI también ofrece descuentos en cadenas mayoristas y supermercados de alcance nacional, con diferentes porcentajes y topes.

Nini

15% de descuento los martes

Tope de $20.000 por persona y por día

Vital

20% de descuento los martes y domingos

Tope de $10.000

Carrefour

10% de descuento todos los miércoles

Sin tope de reintegro

Toledo y Chango Más

Toledo : 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope

: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope

Todos los descuentos de Cuenta DNI en diciembre

El esquema completo de beneficios incluye promociones para distintos públicos y rubros:

Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% el sábado 20, tope $7.000

: 35% el sábado 20, tope $7.000 Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años : 30% el 13 y 14 de diciembre, tope $8.000

: 30% el 13 y 14 de diciembre, tope $8.000 Comercios de cercanía : 20% todos los viernes, tope $4.000 por día

: 20% todos los viernes, tope $4.000 por día Ferias y mercados bonaerenses : 40% todos los días, tope $6.000 por semana

: 40% todos los días, tope $6.000 por semana Universidades : 40% en comercios adheridos, tope $6.000 por semana

: 40% en comercios adheridos, tope $6.000 por semana Librerías : 10% lunes y martes, sin tope

: 10% lunes y martes, sin tope Farmacias y perfumerías : 10% miércoles y jueves, sin tope

: 10% miércoles y jueves, sin tope Comercios no alimenticios: hasta 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas vinculadas

Con estas promociones, Banco Provincia apuesta fuerte a incentivar el consumo durante diciembre, especialmente en alimentos clave para las celebraciones, con el descuento en carnicerías como uno de los grandes protagonistas del mes.