Cuenta DNI: 35% de descuento en carnicerías y más promos para ahorrar en septiembre

El Banco Provincia continúa ofreciendo beneficios a través de su billetera virtual Cuenta DNI, con rebajas que alcanzan distintos rubros de consumo en la provincia de Buenos Aires. Durante septiembre habrá jornadas especiales en carnicerías y también promociones semanales en comercios de cercanía, ferias y otros sectores.

Qué días hay descuentos en carnicerías con Cuenta DNI

En el mes de septiembre, los sábados 6 y 20 habrá 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Tope de reintegro: $6.000 por persona y por sábado .

. Monto de consumo necesario para alcanzar el tope: $17.000.

Esto significa que los usuarios podrán aprovechar dos días clave para realizar compras de carne y otros productos frescos con un ahorro considerable.

Beneficios en comercios de barrio

Además de las carnicerías, los clientes de Cuenta DNI cuentan con descuentos en comercios de cercanía de cualquier rubro, como:

Farmacias

Ferreterías

Pet shops

Bicicleterías

Librerías comerciales

Los viernes 5, 12, 19 y 26 de septiembre, habrá un 20% de descuento con un tope de $4.000 por persona y por semana, acumulando un total de $20.000 en el mes.

Promociones especiales por el cumpleaños del banco

Durante el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, se suma una promoción por el aniversario de la entidad:

30% de descuento en gastronomía , válido en restaurantes, bares y locales adheridos.

, válido en restaurantes, bares y locales adheridos. Tope de $8.000 por persona, que se alcanzan con un consumo de $26.700.

Otros beneficios vigentes en septiembre

Cuenta DNI también mantiene otros descuentos que se pueden aprovechar durante todo el mes: