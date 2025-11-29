¿Cuándo terminan las clases provincia por provincia según el calendario escolar 2025?

Denisse Helman
Desregulan aranceles en escuelas privadas: impacta a más del 70% del sistema educativo bonaerense

El tramo final del año escolar avanza en todo el país y, con él, crece la expectativa por el inicio del receso de verano. Las provincias ya definieron sus cronogramas oficiales, lo que permite que docentes, familias y estudiantes organicen con anticipación actividades, viajes o simplemente el descanso después de un ciclo lectivo intenso.

Qué dice el calendario escolar 2025 sobre el cierre del ciclo lectivo

El calendario, elaborado por el Consejo Federal de Educación y luego adaptado por cada provincia, establece que las clases deben finalizar entre el 12 y el 26 de diciembre, siempre que se hayan cumplido los 190 días obligatorios de actividad.

Este esquema permite que cada jurisdicción administre su cierre según necesidades locales, pero manteniendo la carga mínima fijada a nivel nacional.

Fechas de finalización de clases provincia por provincia

Las jurisdicciones ya confirmaron oficialmente sus fechas de finalización:

  • 12 de diciembre
    · Catamarca
    · Jujuy
    · Santa Fe
  • 18 de diciembre
    · Santa Cruz
  • 19 de diciembre
    · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
    · Chaco
    · Chubut
    · Córdoba
    · Corrientes
    · Entre Ríos
    · Formosa
    · La Rioja
    · Mendoza
    · Neuquén
    · Río Negro
    · San Juan
    · San Luis
    · Santiago del Estero
    · Tierra del Fuego
    · Tucumán
  • 22 de diciembre
    · Provincia de Buenos Aires
    · Misiones
    · Salta
  • 26 de diciembre
    · La Pampa

Estas fechas marcan el inicio del receso de verano para la mayoría del país, con algunas provincias que terminarán antes y otras que extenderán el ciclo lectivo hasta casi fin de año.

Qué feriados quedan antes del receso de verano

El calendario escolar contempla los feriados nacionales y el receso invernal para organizar de manera equilibrada los períodos de actividad y descanso. En esta última etapa del año, los estudiantes tendrán un único feriado antes del final del ciclo:

  • Lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

La Navidad (25 de diciembre) quedará incluida dentro del receso para casi todas las provincias, excepto La Pampa, donde las clases finalizarán el 26 de diciembre, un día después de la celebración.

