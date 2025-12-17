Verificación Policial en Provincia de Buenos Aires: turnos, precios y requisitos 2026

Si estás por vender un auto o una moto en la Provincia de Buenos Aires, uno de los pasos obligatorios e ineludibles es realizar la Verificación Policial del Automotor (VPA). Este trámite es fundamental para concretar la transferencia de dominio, ya que certifica que los números de motor y chasis coinciden con la documentación y que el vehículo no es robado ni tiene pedido de captura.

En esta guía actualizada te explicamos paso a paso cómo sacar turno, cuánto cuesta, qué documentos necesitás llevar y cómo evitar las estafas comunes en sitios no oficiales.

¿Qué es la Verificación Policial (VPA) y cuándo es obligatoria?

La Verificación Policial del Automotor es una revisión física realizada por peritos de la policía en distintas plantas verificadoras. Su objetivo es validar la identidad del vehículo a través del Formulario 12 Digital.

Es un requisito obligatorio para:

Transferir vehículos usados (autos y motos) inscriptos inicialmente a partir del 1° de enero de 2001.

Inscribir un vehículo 0km.

Reempadronar un automotor.

Solicitar un duplicado de título por robo o extravío.

Paso a paso: Cómo sacar turno para la Verificación Policial

El sistema de turnos en la Provincia de Buenos Aires está completamente digitalizado. No se puede asistir a las plantas sin un turno previo. Seguí estos pasos para obtenerlo:

1. Ingresá a la web oficial

Accedé al sitio oficial del Ministerio de Seguridad bonaerense: vpa.mseg.gba.gov.ar. Es muy importante que verifiques que la dirección sea correcta para evitar páginas fraudulentas que cobran por trámites gratuitos.

2. Registrate o iniciá sesión

Si es la primera vez que ingresás, deberás crear un usuario con tus datos personales y un correo electrónico válido. Si ya tenés cuenta, simplemente logueate.

3. Nuevo trámite y carga de datos

Hacé clic en “Nuevo Trámite”. El sistema te pedirá los datos del vehículo (patente, motor, chasis) y los datos del titular. Asegurate de tener la Cédula Verde o el Título a mano para no cometer errores de tipeo.

4. Pago del trámite

Una vez cargados los datos, el sistema te permitirá realizar el pago. Podés abonar online con tarjeta de crédito/débito o imprimir el cupón (boleta) para pagar en efectivo en locales de pago habilitados (como PagoFácil o Rapipago). El pago incluye el arancel de la verificación y el Formulario 12 Digital.

5. Selección de planta y fecha

Elegí la planta verificadora más cercana a tu domicilio (hay sedes en La Plata, Mar del Plata, La Matanza, San Martín, Bahía Blanca, Tandil, entre otras). Seleccioná el día y el horario disponible que más te convenga.

6. Confirmación

Te llegará un correo electrónico con la confirmación del turno. Es fundamental que guardes este comprobante.

Requisitos: ¿Qué documentación llevar el día del turno?

El día de la verificación, deberás presentarte en la planta con el vehículo y la siguiente documentación (original y copia):

DNI vigente de la persona que presenta el vehículo.

de la persona que presenta el vehículo. Licencia de conducir vigente.

vigente. Seguro del vehículo al día (constancia de cobertura).

al día (constancia de cobertura). Cédula Verde o Cédula Azul (si no sos el titular, aunque para verificar suele requerirse la presencia del titular o autorización específica, verificá esto según la planta).

o Cédula Azul (si no sos el titular, aunque para verificar suele requerirse la presencia del titular o autorización específica, verificá esto según la planta). Título de Propiedad del Automotor (si no tenés la cédula).

(si no tenés la cédula). Comprobante de pago del trámite impreso o en el celular.

del trámite impreso o en el celular. Constancia del turno.

Atención: Si sos el vendedor, recordá que también necesitarás tener realizado el Grabado de Autopartes (un trámite distinto pero complementario exigido por la ley provincial 14.497).

Precios Verificación Policial Provincia de Buenos Aires (Actualizado)

Los costos se actualizan periódicamente en función del valor de los módulos administrativos. Al cierre de 2025, los valores de referencia para el trámite (que incluyen el Formulario 12 Digital y el arancel de la verificación) son:

Automóviles (hasta 2.500 kg): $47.200 aprox.

$47.200 aprox. Motos: $23.000 aprox.

$23.000 aprox. Vehículos pesados / Carga: Consultar tarifa diferencial (suele duplicar el valor del auto).

Importante: Estos valores son estimativos y pueden variar al momento de generar la boleta de pago en la web oficial vpa.mseg.gba.gov.ar. El pago tiene una validez de 90 días hábiles; si el turno no se utiliza en ese lapso, el dinero no es reembolsable y deberás abonar nuevamente.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto tiempo de validez tiene la verificación?

Una vez realizada, la verificación policial (Formulario 12D) tiene una validez de 150 días hábiles administrativos. Si no presentás la transferencia en el Registro Automotor dentro de ese plazo, el formulario se vence y deberás verificar nuevamente.

¿Qué pasa si llueve el día del turno?

Generalmente, las plantas verificadoras operan con normalidad salvo condiciones climáticas extremas. Sin embargo, si la planta cierra por fuerza mayor, el sistema suele permitir la reprogramación sin costo extra.

¿Es lo mismo que la VTV?

No. La VTV (Verificación Técnica Vehicular) chequea el estado mecánico y de seguridad (frenos, luces, suspensión), mientras que la VPA (Verificación Policial) chequea la identidad legal del auto (números de chasis y motor). Son dos trámites distintos y ambos son necesarios para circular y transferir en regla.

¿Dónde están las plantas verificadoras?

Las plantas están distribuidas en todo el territorio bonaerense. Al sacar el turno, el sistema te mostrará un mapa con las ubicaciones disponibles. Las más concurridas suelen ser las de La Plata, Zapiola (CABA – para vehículos radicados en provincia que están en capital), Mar del Plata y zonas del conurbano como Vicente López y Quilmes.

Consejos de seguridad para evitar estafas

