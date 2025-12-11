Cuándo pagan a las autoridades de mesa 2025: Cronograma oficial y nuevos montos confirmados

Si fuiste autoridad de mesa en las últimas elecciones legislativas nacionales de octubre, la espera terminó. La Cámara Nacional Electoral (CNE) y el Correo Argentino confirmaron el inicio del cronograma de pagos para quienes cumplieron con el deber cívico de fiscalizar los comicios.

Acá te contamos todo lo que tenés que saber: fechas exactas de cobro según tu DNI, cuánto vas a percibir realmente (con el plus de capacitación) y qué hacer si el pago no aparece.

¿Ya están pagando?

Sí. El pago de los viáticos comenzó a liberarse oficialmente esta misma semana, específicamente desde el miércoles 10 de diciembre de 2025.

Es fundamental que revises el calendario porque el Correo Argentino habilitó las fechas de cobro de manera escalonada para evitar colapsos en las sucursales y sistemas bancarios.

Cronograma de pago: ¿Cuándo me toca?

El esquema se organiza según la terminación de tu Documento Nacional de Identidad. Si elegiste cobrar por ventanilla del Correo o por depósito en cuenta (CBU/CVU), las fechas de acreditación son las siguientes:

Terminación DNI Fecha de cobro 0 y 1 Miércoles 10 de diciembre 2 y 3 Jueves 11 de diciembre 4 y 5 Viernes 12 de diciembre 6 y 7 Lunes 15 de diciembre 8 y 9 Martes 16 de diciembre

Dato clave: Tenés un plazo de 12 meses desde la fecha de la elección para reclamar y cobrar este viático. Pasado ese tiempo, el derecho a percibirlo prescribe.

¿Cuánto vas a cobrar realmente?

Los montos generaron cierta confusión en las semanas previas, pero la Resolución oficial (347/2025) fijó cifras claras que varían si realizaste o no el curso de capacitación oficial.

Viático básico: Si te presentaste y cumpliste la función el día de la elección (Presidente o Vocal auxiliar), cobrás $40.000 .

Si te presentaste y cumpliste la función el día de la elección (Presidente o Vocal auxiliar), cobrás . Plus por capacitación: Si completaste la instancia de formación reconocida por la Justicia Nacional Electoral, se suman otros $40.000 .

Si completaste la instancia de formación reconocida por la Justicia Nacional Electoral, se suman otros . Total de bolsillo: La mayoría de las autoridades que hicieron el curso percibirán un total de $80.000 por la jornada.

Otros roles:

Delegados escolares: $80.000 (base).

$80.000 (base). Delegados tecnológicos: $120.000 (por tareas de verificación biométrica y transmisión).

¿Dónde y cómo cobro?

El método de pago depende de lo que hayas informado al momento de la designación o ratificación:

Correo Argentino (Presencial): Si no informaste CBU, el pago “por defecto” es a través de las sucursales del Correo. Tenés que ir con tu DNI físico (el último ejemplar vigente) y el telegrama de designación (recomendado, aunque no siempre obligatorio si estás en sistema). Cuenta Bancaria (CBU) o Billetera Virtual: Si cargaste tus datos a tiempo en el portal de la Justicia Nacional Electoral, el dinero debería acreditarse automáticamente en la fecha que corresponde a tu DNI.

Artículo relacionado: Aguinaldo docente en diciembre 2025: Fechas de cobro Provincia por Provincia

¿Qué hago si no me depositaron?

Si tu fecha ya pasó y no ves el dinero acreditado, o si vas al Correo y te dicen que “no figura el pago”, seguí estos pasos:

Consultá el estado del trámite online: Ingresá a la web oficial del Correo Argentino (sección Electorales) para verificar si el pago ya fue emitido.

Ingresá a la web oficial del Correo Argentino (sección Electorales) para verificar si el pago ya fue emitido. Reclamos: Si figurás como “impago” o hay errores en tus datos, deberás contactarte con la Secretaría Electoral de tu distrito. En muchos casos, los errores en la carga del CBU hacen que el pago rebote y vuelva al circuito de Correo Argentino para cobro presencial (sistema de giro postal).

No te duermas: Aunque el plazo legal es de un año, los feriados de fin de año y el receso de verano suelen complicar los trámites presenciales si dejás pasar las fechas de diciembre.