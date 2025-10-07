Cuáles son los destinos que más apasionan a los brasileños que visitan Mendoza

Mendoza se ha convertido en uno de los destinos argentinos preferidos por los turistas brasileños. Cada año, miles de visitantes del país vecino llegan atraídos por el paisaje único de la cordillera de los Andes, la gastronomía de primer nivel y la calidez de la hospitalidad local. Para muchos, no se trata simplemente de un viaje turístico: es una experiencia completa que combina naturaleza, cultura y entretenimiento.

La provincia también ha sabido diversificar su propuesta más allá del enoturismo. Los brasileños no solo buscan recorrer viñedos y bodegas, sino que disfrutan de una escena gastronómica que no deja de crecer, actividades de aventura que aprovechan la geografía mendocina y una oferta deportiva y cultural cada vez más variada.

Parque General San Martín: el pulmón verde de la ciudad

Para muchos brasileños, uno de los primeros contactos con la vida mendocina ocurre en el Parque General San Martín. Este espacio verde de más de 300 hectáreas es un lugar emblemático que combina historia, paisajismo y actividad social. Fue diseñado a fines del siglo XIX y desde entonces se ha convertido en el punto de encuentro por excelencia de mendocinos y turistas.

Caminar por sus avenidas arboladas, recorrer el Lago del Parque en bote o simplemente disfrutar de una tarde al sol en sus jardines es una actividad que muchos brasileños valoran. El parque ofrece además un acceso privilegiado al Cerro de la Gloria, desde cuya cima se obtiene una vista panorámica de la ciudad y de la precordillera andina. Este entorno natural, tan distinto del clima tropical de muchas ciudades brasileñas, genera un contraste que los visitantes suelen destacar.

Bodegas y viñedos: una experiencia sensorial única

Si hay un sello inconfundible de Mendoza es su cultura vitivinícola. La provincia produce la mayoría de los vinos argentinos y ha ganado reconocimiento internacional, en especial por su Malbec. Para los brasileños, acostumbrados a un mercado en el que los vinos chilenos tienen gran presencia, visitar Mendoza representa la oportunidad de descubrir de primera mano cómo se elaboran los vinos argentinos y degustarlos en el lugar de origen.

Las bodegas ofrecen recorridos guiados que combinan historia, arquitectura, procesos de producción y, por supuesto, degustaciones. Algunas se han transformado en verdaderos polos gastronómicos, con restaurantes que reinterpretan la cocina regional con técnicas modernas. Esta combinación de paisaje, vino y alta cocina ha logrado conquistar el paladar brasileño, que encuentra en Mendoza una propuesta sofisticada pero cercana.

Alta Montaña: aventura en la cordillera de los Andes

La excursión a la Alta Montaña es uno de los paseos más buscados por los turistas brasileños. El recorrido sigue la Ruta Nacional 7 en dirección al Paso Internacional Los Libertadores y ofrece vistas espectaculares de la cordillera de los Andes. A lo largo del camino se atraviesan sitios emblemáticos como Potrerillos, Uspallata, Puente del Inca y el Parque Provincial Aconcagua, donde se encuentra la montaña más alta de América.

Para muchos visitantes, ver la nieve en las cumbres o incluso caminar en entornos cordilleranos es una experiencia completamente nueva. Mendoza ha sabido capitalizar esta atracción con propuestas de turismo activo que incluyen senderismo, rafting, cabalgatas y, en temporada invernal, actividades de nieve en centros cercanos. Esta oferta de aventura controlada, en un entorno natural majestuoso, tiene un encanto especial para los brasileños, que buscan algo más que turismo urbano.

Ciudad de Mendoza: gastronomía, vida nocturna y fútbol

La capital provincial también juega un papel clave en el atractivo turístico para los brasileños. Sus calles arboladas, plazas limpias y ambiente relajado generan una sensación de orden y seguridad que muchos visitantes valoran. Pero además, la ciudad ha desarrollado en los últimos años una escena gastronómica dinámica, con bares, cervecerías artesanales y restaurantes que combinan cocina argentina con influencias internacionales.

La vida nocturna mendocina sorprende a muchos brasileños por su diversidad. Desde peñas folklóricas hasta bares con música electrónica, hay opciones para distintos gustos y edades. A esto se suma el fútbol: Mendoza cuenta con equipos como Godoy Cruz Antonio Tomba, que compite en la Primera División, y Deportivo Maipú, que ha tenido destacadas campañas en el ascenso. Asistir a un partido o simplemente recorrer los alrededores del estadio es una forma diferente de conectar con la pasión local y sentir la energía de los hinchas mendocinos.

Termas de Cacheuta: relax con vistas inolvidables

Ubicadas a pocos kilómetros de la capital, las Termas de Cacheuta son un refugio ideal para quienes buscan relajarse rodeados de naturaleza. Este complejo termal aprovecha aguas de origen natural y cuenta con piscinas a distintas temperaturas, sectores de spa y vistas directas a la precordillera. Para los brasileños, acostumbrados a climas más cálidos y playas, esta propuesta representa un contraste interesante: baños termales al aire libre con un paisaje de montaña de fondo.

Las termas atraen tanto a quienes quieren pasar el día como a quienes buscan alojarse en el hotel del complejo y disfrutar de un programa completo de bienestar. Esta experiencia combina confort, naturaleza y un ritmo más pausado, muy valorado por turistas que llegan desde ciudades grandes como São Paulo o Río de Janeiro.

Como podemos ver, Mendoza ha sabido consolidarse como un destino completo para el turista brasileño. Su combinación de paisajes únicos, tradición vitivinícola, gastronomía de calidad, oferta cultural y deportiva, y actividades de relax la convierten en un lugar que deja huella. Cada vez más aerolíneas ofrecen vuelos directos desde Brasil, lo que facilita el crecimiento de este flujo turístico. Para muchos, la visita a Mendoza no es un simple viaje, sino el descubrimiento de un rincón de Argentina que logra seducir todos los sentidos.