¿Cuál es el futuro de los plazos fijos ante la baja de tasas del Banco Central?

La evolución de las tasas de interés en Argentina suele generar expectativas tanto en ahorristas como en inversores. Cada movimiento del Banco Central impacta directamente en el rendimiento de las colocaciones en pesos, especialmente en los plazos fijos tradicionales, y en las decisiones que toman los bancos a la hora de fijar sus propias referencias. En un contexto marcado por la inflación y las elecciones nacionales de octubre, la atención del mercado está puesta en la magnitud y la velocidad de los próximos ajustes.

Las nuevas tasas de referencia del Banco Central

El Banco Central redujo la tasa de mercado de simultáneas del 35% al 25% de tasa nominal anual (TNA), equivalente a un interés mensual del 2,05%.
Este instrumento reemplaza a los antiguos pases pasivos y cumple la función de absorber liquidez del sistema financiero.

Con esta decisión, el BCRA busca acomodar las tasas al nivel actual de inflación, que ronda el 1,9% mensual. En consecuencia, se espera que los bancos ajusten sus rendimientos en plazos fijos y en otras colocaciones.

Impacto en los plazos fijos tradicionales

En el mercado financiero se proyecta que los plazos fijos podrían bajar del 43% TNA actual a un rango de 30% a 32% anual en las próximas semanas.
Esto se daría de manera gradual, ya que los bancos no quieren perder depósitos, aunque tampoco están incentivando fuertemente la colocación de créditos en este momento.

Factores que influyen en la baja

  • Política monetaria del Banco Central y su decisión de sostener la tasa de referencia en 25%.
  • La liquidez de los bancos y las condiciones impuestas por los encajes diarios, que complican la operatoria financiera.
  • Expectativas de inflación y devaluación, que afectan las decisiones de ahorro e inversión.
  • El escenario político-electoral de octubre, que genera incertidumbre y puede impulsar la demanda de dólares.

Qué opinan los especialistas

Los economistas coinciden en que las tasas de plazos fijos seguirán el sendero descendente del resto de las tasas:

  • Nahuel Bernues (Quaestus): considera que el ajuste será rápido si el BCRA mantiene la referencia en 25% anual. Estima que los plazos fijos se ubicarán entre 30% y 32% TNA antes de las elecciones.
  • Fernando Baer (Quantum): proyecta una baja de entre 9 y 12 puntos porcentuales respecto a los niveles actuales, en línea con la evolución de las tasas de caución y repo.
  • Andrés Salinas (Universidad de La Matanza): sostiene que la baja también tendrá impacto positivo en los créditos personales, aunque no en los hipotecarios, ya que este segmento enfrenta alta demanda y poca liquidez.

Efecto en los créditos

La reducción de tasas no solo afecta a los plazos fijos, sino también al costo del crédito:

  • Créditos personales: deberían abaratarse de forma directa, porque si baja la tasa de fondeo del banco, también debería bajar la tasa a la que presta.
  • Créditos hipotecarios: no se vería un alivio, dado que el mercado permanece restringido y con fuerte presión de demanda.

En este escenario, los bancos cuentan con un fondeo más barato, lo que abre la puerta a tasas de préstamos más competitivas, aunque condicionadas por la liquidez y las expectativas de inflación.

