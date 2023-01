Crimen de Fernando: Pablo Ventura llegó a Dolores y pidió que los rugbiers paguen por lo que hicieron

Tal como se informó, este miércoles, brindará declaración en el TOC 1 de Dolores en el marco del debate oral por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven remero de Zárate, Pablo Ventura, acusado falsamente por los rugbiers, quien llegó al Palacio de Tribunales acompañado de su padre, José Ventura, que sostuvo que la declaración de su hijo "será una forma de ayudar a los papás de Fernando".

Además, contó que en una oportunidad se cruzó con el padre de Juan Pedro Guarino e intentó hablar pero la conversación "fue solo un monólogo de él".

También remarcó que no conoce a los rugbiers y que desconoce el motivo por el que acusaron a su hijo.

Por su parte Pablo Ventura afirmó "Hasta el día de hoy no sé por qué los rugbiers me acusaron"

"Yo me enteré después que me nombraban siempre, pero ninguno nunca me dijo nada en la cara", expresó y sostuvo que no tenía relación con los acusados.

"Espero que se haga justicia y paguen por lo que hicieron", manifestó y confirmó que demandó al Estado por la detención de 2020, momento en que los rugbiers lo señalaron por ataque a Báez Sosa.