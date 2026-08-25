Créditos hipotecarios: el gobierno anuncia cómo usará el fgs de anses para dar préstamos a largo plazo

Si estás pensando en acceder a la casa propia o buscas financiar una propiedad, el Gobierno nacional prepara un anuncio clave para flexibilizar las condiciones de otorgamiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dará una conferencia de prensa este miércoles a las 10:00 AM para revelar la letra chica de la nueva línea de créditos hipotecarios.

El rol del FGS de Anses para dar fondeo a los bancos

La estrategia oficial utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para aportar liquidez y previsibilidad a las entidades financieras.

El objetivo central es resolver el descalce de plazos en los bancos, cuya captación de depósitos opera mayoritariamente a 30 días mientras los créditos se extienden a 20 o 30 años.

De esta forma, la banca privada contará con respaldo de largo plazo para ampliar de forma masiva la oferta de financiamiento familiar.

Cómo funcionará el sistema de licitaciones de plazos fijos

El nuevo modelo implementará un mecanismo de licitación abierto y transparente conducido directamente por el FGS.

Las entidades bancarias competirán ofreciendo tasas de interés según el plazo de financiamiento:

Plazos a 2 años: los bancos podrán licitar tasas de rendimiento como UVA + 3% .

los bancos podrán licitar tasas de rendimiento como . Plazos a 5 o más años: las entidades ofrecerán alternativas de tasa como UVA + 4% o superiores.

Créditos en dólares para desarrolladores inmobiliarios

El plan para compradores se complementa con la flexibilización de préstamos en moneda extranjera para empresas desarrolladoras.

Los bancos quedaron autorizados a destinar hasta un 15% de los depósitos en dólares para financiar a constructoras que no generan divisas directamente.

Esta inyección de capital busca que las empresas que cuentan con un 20% de inversión inicial puedan completar el proyecto y reactivar la oferta de viviendas.

Un esquema para conectar la oferta y la demanda de viviendas

Desde el Palacio de Hacienda destacan que ambas decisiones actúan de forma simultánea para dinamizar el mercado de bienes raíces.

Mientras los préstamos en dólares apuntan a acelerar el avance de las obras y proyectos de construcción, el fondeo del FGS busca fortalecer la capacidad de pago de las familias.

Con este doble impulso, se busca reactivar el crédito para la compra, construcción y ampliación de propiedades en todo el país.