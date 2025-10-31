Crece la preocupación por brote de tos convulsa en la Provincia de Buenos Aires

Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires han decretado una alerta epidemiológica tras un fuerte repunte de la tos convulsa, también llamada Coqueluche, que afecta principalmente a niños menores de un año.

¿De qué se trata la enfermedad?

La tos convulsa es una infección respiratoria causada mayormente por la bacteria Bordetella pertussis.

Comienza con síntomas similares a un resfriado (tos leve, secreción nasal) y puede evolucionar hacia una tos intensa, prolongada, con accesos de tos, silbido al inhalar (estridor) y vómitos tras el episodio de tos. En lactantes, los cuadros pueden complicarse con apnea (pausas en la respiración) o cianosis (piel azulada).

Es altamente contagiosa y puede ser muy grave en bebés que aún no tienen inmunización completa o cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.

¿Cuál es la situación en la provincia?

Los casos confirmados en la provincia de Buenos Aires durante 2025 triplican los del año anterior.

por esta enfermedad. Tres de ellos no tenían su vacunación registrada y el cuarto era un neonato cuya madre no había sido vacunada durante la gestación. Según el último boletín provincial, hasta la semana epidemiológica 40 se habían notificado 772 sospechosos, 63 casos confirmados y 252 probables.

El 55 % de los casos confirmados corresponden a bebés menores de un año.

¿Qué medidas de prevención se recomiendan?