Crece la preocupación por brote de tos convulsa en la Provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
tos convulsa

Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires han decretado una alerta epidemiológica tras un fuerte repunte de la tos convulsa, también llamada Coqueluche, que afecta principalmente a niños menores de un año.

¿De qué se trata la enfermedad?

  • La tos convulsa es una infección respiratoria causada mayormente por la bacteria Bordetella pertussis.
  • Comienza con síntomas similares a un resfriado (tos leve, secreción nasal) y puede evolucionar hacia una tos intensa, prolongada, con accesos de tos, silbido al inhalar (estridor) y vómitos tras el episodio de tos. En lactantes, los cuadros pueden complicarse con apnea (pausas en la respiración) o cianosis (piel azulada).
  • Es altamente contagiosa y puede ser muy grave en bebés que aún no tienen inmunización completa o cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.

¿Cuál es la situación en la provincia?

  • Los casos confirmados en la provincia de Buenos Aires durante 2025 triplican los del año anterior.
  • Se reportaron hasta ahora cuatro muertes de niños de entre 1 mes y 2 años de edad por esta enfermedad. Tres de ellos no tenían su vacunación registrada y el cuarto era un neonato cuya madre no había sido vacunada durante la gestación.
  • Según el último boletín provincial, hasta la semana epidemiológica 40 se habían notificado 772 sospechosos, 63 casos confirmados y 252 probables.
  • El 55 % de los casos confirmados corresponden a bebés menores de un año.

¿Qué medidas de prevención se recomiendan?

  • Vacunación actualizada: Es clave. El calendario incluye dosis a los 2, 4 y 6 meses, refuerzos a los 15-18 meses, a los 5 años, y otra a los 11 años. Además, se recomienda una dosis de vacuna DTPa durante cada embarazo a partir de la semana 20 para proteger al recién nacido.
  • Gestantes vacunadas: Las madres que reciben la vacuna protegen indirectamente al bebé que aún no puede vacunarse.
  • Consulta médica ante síntomas: Tos persistente, vómitos tras la tos, accesos continuos de tos en niños o bebés justifica consultar al pediatra o al centro de salud.
  • Aislamiento y control de contactos: En caso de sospecha de tos convulsa, debe evitarse el contacto con personas vulnerables (bebés, embarazadas) hasta que el tratamiento funcione.
  • Refuerzo de la vigilancia sanitaria: Las autoridades han pedido al personal de salud prestar especial atención al aumento de casos y verificar los esquemas de vacunación en las comunidades

