Confirman un caso positivo de Hantavirus en Castelli

La Municipalidad de Castelli, a través de la Secretaría de Salud, informó oficialmente que se ha confirmado un caso positivo de Hantavirus en la citada ciudad.

Desde el área sanitaria indicaron que el paciente fue derivado a la ciudad de La Plata, donde permanece bajo tratamiento médico y cuidados exhaustivos, con seguimiento permanente de su evolución.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias locales instan a la comunidad a extremar las medidas de prevención y a concurrir de manera inmediata al Hospital Municipal “Dr. Ramón Carrillo” ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, dolores musculares, cefalea, malestar general o dificultades respiratorias.

Medidas preventivas recomendadas

Desde la Secretaría de Salud se recordó la importancia de adoptar acciones concretas para evitar la propagación del virus:

Mantener terrenos, patios y espacios abiertos limpios y desmalezados .

. Eliminar residuos con frecuencia y utilizar recipientes cerrados .

. Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

y sus excrementos. Sellar grietas, agujeros o posibles entradas por donde puedan ingresar roedores a las viviendas.

Ventilar espacios cerrados como galpones, cobertizos o viviendas deshabitadas durante al menos 30 minutos antes de ingresar .

como galpones, cobertizos o viviendas deshabitadas durante . Realizar la limpieza de estos lugares con agua y lavandina , evitando barrer en seco.

, evitando barrer en seco. Utilizar protección personal durante las tareas de limpieza: barbijo, guantes y protección ocular.

Desde el Municipio remarcaron que la prevención es una responsabilidad colectiva, y que el compromiso de cada vecino y vecina es fundamental para reducir riesgos y proteger la salud de toda la comunidad.