Comprá en 18 cuotas y disfrutá de descuentos de hasta el 40% en el aniversario del Banco Provincia

Desde el 2 hasta el 5 de septiembre, aquellos poseedores de tarjetas Visa o MasterCard del Banco Provincia tendrán la oportunidad de realizar compras en hasta 18 cuotas sin interés, una promoción que promete atraer a muchos consumidores en el marco de una nueva campaña de ofertas.

Beneficios para los consumidores

Esta iniciativa incluye una selección de ofertas imperdibles que oscilan entre el 20% y el 40% de descuento en categorías populares. Los rubros que se beneficiarán de estas rebajas incluyen:

Celulares

Zapatillas

Electrónica

Muebles

Herramientas

Se espera que estas promociones generen un aumento en la actividad comercial, especialmente en el sector minorista, que busca reactivarse tras un periodo de desaceleración económica.

Descuentos adicionales para celebrar el aniversario del Banco Provincia

Adicionalmente, en coincidencia con el cumpleaños del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo una promoción gastronómica el 6 y 7 de septiembre. Durante estos días, los clientes podrán disfrutar de un 35% de descuento en locales gastronómicos adheridos, siempre y cuando realicen su pago a través de la aplicación Cuenta DNI.

Esta estrategia de marketing no solo busca premiar la lealtad de los clientes, sino también fomentar el uso de herramientas digitales para facilitar las compras.

Impacto económico y flexibilidad para los consumidores

Según análisis preliminares, esta medida podría potenciar la economía local al incentivar el consumo y la difusión de nuevas prácticas de pago. Entre las estadísticas más relevantes, se asegura que las compras a plazos sin interés son cada vez más populares, permitiendo a los ciudadanos realizar adquisiciones significativas sin comprometer su flujo de caja inmediato.

Con ello, el Banco Provincia se posiciona como un actor clave en la promoción de ofertas atractivas que pueden resultar beneficiosas tanto para los consumidores como para los comercios locales.