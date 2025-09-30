Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en octubre: guía rápida y novedades

La inscripción para las Becas Progresar 2025 se mantiene abierta, con la línea “Progresar Trabajo” disponible hasta el 30 de noviembre. Los interesados pueden acceder a más información a través del sitio web oficial del gobierno argentino.

Consulta de pagos de las Becas Progresar en octubre de 2025

Los beneficiarios de las Becas Progresar pueden verificar su estado en Mi ANSES para el mes de octubre. Para ello, deben ingresar la Certificación Negativa con el periodo indicado, que corresponde al mes de septiembre, desde el 09 al 09 de 2025.

Si el sistema señala en rojo “REGISTRA LIQUIDACIONES DE BECAS PROGRESAR“, significa que se realizará el pago correspondiente en octubre. Las fechas específicas de cobro se actualizarán entre el 8 y el 10 de octubre en la página oficial de ANSES.

En octubre se realizará el pago de la cuota siete de un total de doce cuotas anuales.

¿Qué implica la Certificación Negativa de ANSES?

La Certificación Negativa es un documento clave que informa sobre la condición de los beneficiarios de prestaciones como las Becas Progresar. Este documento es emitido por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Bearzi.

Para consultar la certificación negativa, los beneficiarios deben:

Acceder a Mi ANSES y seleccionar “Certificación Negativa”.

Elegir el periodo correspondiente al mes de junio, usando del 06 al 06.

. Si “Progresar” aparece en color rojo, quiere decir que están habilitados para comenzar a percibir la beca desde mayo de 2025.

Detalles sobre los montos de las Becas Progresar 2025

La Resolución 388/2025 establece que el monto de cada beca se mantendrá en $35.000 mensuales, distribuidos en un total de doce cuotas. La programación es la siguiente:

8 cuotas de $35.000. Un 20% será retenido, sujeto a validaciones de regularidad mediante tres certificaciones institucionales.

de $35.000. Un será retenido, sujeto a validaciones de regularidad mediante tres certificaciones institucionales. 2 cuotas estímulo de $35.000, pagaderas al finalizar el ciclo lectivo, condicionadas a la realización de cursos o actividades formativas.

de $35.000, pagaderas al finalizar el ciclo lectivo, condicionadas a la realización de cursos o actividades formativas. 2 cuotas por mérito académico de $35.000, para quienes terminen el ciclo lectivo sin adeudar materias.

Para obtener más información, los interesados pueden visitar el sitio oficial: argentina.gob.ar/progresar.