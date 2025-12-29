¿Cómo evalúan hoy los bancos y fintech el perfil crediticio? El rol clave del comportamiento digital

El acceso al crédito se convirtió en una de las principales llaves de entrada al sistema financiero formal, pero no todos los perfiles encajan en los criterios tradicionales de evaluación. En un contexto donde el trabajo independiente y los ingresos variables ganan peso en la economía argentina, bancos y fintech avanzan en nuevas formas de analizar el comportamiento de pago para ampliar la inclusión financiera y ofrecer mejores condiciones a quienes logran demostrar responsabilidad en el manejo de su dinero.

Por qué ya no alcanza solo con el recibo de sueldo

Durante décadas, la calificación crediticia se basó casi exclusivamente en variables duras: empleo en relación de dependencia, antigüedad laboral y antecedentes de deuda en el sistema financiero. Sin embargo, ese esquema empezó a mostrar límites en un país donde una parte significativa de la población trabaja de manera autónoma o combina ingresos formales e informales.

En este nuevo escenario, las entidades buscan mirar más allá del ingreso mensual fijo y analizar el comportamiento financiero cotidiano, con el objetivo de obtener una imagen más completa del perfil de cada persona.

El rol de la tecnología y la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial y el análisis de datos permitió incorporar variables no tradicionales al proceso de evaluación crediticia. Estas herramientas analizan patrones de uso y constancia en distintas operaciones digitales, como:

Uso regular de billeteras virtuales .

. Pago en término de servicios y suscripciones .

. Recargas frecuentes de tarjetas de transporte u otros sistemas prepagos.

u otros sistemas prepagos. Movimientos habituales de ingresos y egresos.

Este enfoque busca detectar estabilidad, previsibilidad y hábitos de pago, incluso en personas sin una larga trayectoria crediticia formal.

Comportamiento digital como nueva variable clave

El comportamiento financiero digital se convirtió en una fuente relevante de información para bancos y aseguradoras. Según especialistas del sector, este tipo de análisis permite:

Identificar perfiles cumplidores sin historial previo.

Reducir el riesgo de mora mediante evaluaciones más precisas.

Ofrecer mejores tasas y montos a quienes demuestran buen manejo financiero.

a quienes demuestran buen manejo financiero. Ampliar la base de clientes del sistema financiero.

De esta manera, se combinan variables tradicionales con datos de uso cotidiano, construyendo modelos de scoring más flexibles y adaptados a la realidad local.

Precalificación crediticia y nuevos modelos de scoring

En este contexto aparecen soluciones orientadas a la precalificación crediticia, que permiten anticipar si una persona podría acceder a un préstamo o tarjeta antes de iniciar el trámite formal. Estas herramientas evalúan el perfil de manera integral y funcionan como filtro previo para bancos y aseguradoras.

El llamado pre-scoring no reemplaza al análisis final, pero sí amplía el universo de personas evaluables, especialmente aquellas que:

No tienen créditos previos a su nombre.

Tienen ingresos irregulares.

Operan principalmente con dinero digital.

Qué sigue pasando con los burós de crédito tradicionales

Los sistemas clásicos de información crediticia siguen teniendo un rol central. En la Argentina, cualquier persona puede consultar su reporte de crédito personal en los burós tradicionales y verificar cómo figura su historial.

El scoring se construye a partir de variables como:

Cumplimiento de pagos.

Antigüedad crediticia.

Nivel de endeudamiento.

Cantidad y tipo de productos financieros.

Comportamiento reciente.

El objetivo de estos modelos es estimar la probabilidad de cumplimiento de obligaciones en los próximos 12 meses, un dato clave para definir tasas y condiciones.

Del historial digital al sistema financiero formal

Uno de los puntos clave es que el comportamiento registrado por billeteras y fintech no queda aislado. En muchos casos, esa información se reporta a los organismos correspondientes, como el Banco Central de la República Argentina, lo que habilita a que otras entidades del sistema puedan utilizar esos datos.

Un cambio gradual en la forma de acceder al crédito

La combinación de scoring tradicional, comportamiento digital e inteligencia artificial está modificando de manera progresiva el acceso al crédito en la Argentina. Sin eliminar los criterios clásicos, el sistema suma nuevas capas de análisis que reflejan mejor cómo las personas administran su dinero en la vida cotidiana.

En un mercado financiero cada vez más competitivo, estos modelos buscan equilibrar inclusión, riesgo y sostenibilidad, ampliando oportunidades tanto para los usuarios como para las entidades.