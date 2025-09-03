banner ad

Cómo adherir un comercio a Cuenta DNI: requisitos, paso a paso y comisiones

Ignacio Hernández
cuenta dni comercios

Muchos comercios de la Provincia de Buenos Aires ya dejaron atrás el “solo efectivo” y empezaron a sumar pagos digitales que resuelven rápido la compra y atraen más clientes. Entre esas opciones aparece Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que cada vez mueve más operaciones. Si tenés un local o emprendimiento y querés aprovechar este sistema, es clave saber cuáles son los pasos para adherirte, qué requisitos necesitás cumplir y cómo funciona el cobro con esta herramienta.

Qué ofrece Cuenta DNI Comercios

  • Opciones de cobro al toque y cómodas: QR, Clave DNI o link de pago.
  • Acreditación inmediata en tu cuenta del Banco Provincia.
  • Bonificación de comisiones durante los primeros meses.
  • Acceso a beneficios y promociones que impulsan ventas.

Qué necesitás antes de empezar

RequisitoDetalles
Estado fiscalTener CUIT: monotributista, Responsable Inscripto o monotributo social.
DocumentaciónDNI del titular o apoderado, inscripción en Ingresos Brutos y datos del comercio.
ConexiónAcceso a internet desde celular o terminal POS.

Paso a paso para adherir tu comercio

  1. Descargá la app “Cuenta DNI Comercios” desde Google Play o App Store.
  2. Registrate con tu CUIT y datos del comercio. Si no tenés cuenta en Banco Provincia, se abre de forma digital.
  3. Validá tu identidad con fotos de DNI y rostro a través del reconocimiento facial.
  4. Subí la documentación fiscal y de tu comercio directamente desde la app.
  5. Esperá la confirmación, que llega por correo electrónico con las indicaciones finales.

Cómo cobrar con Cuenta DNI

  • Clave DNI: el cliente genera un código único en su app y vos lo validás.
  • QR: mostrás un código en pantalla para que el cliente lo escanee.
  • Link de pago: ideal para ventas online o a distancia, enviando el enlace por WhatsApp o redes sociales.

Cuánto te descuentan de comisión

  • Clave DNI: 0,6 % con acreditación inmediata.
  • QR con débito en cuenta: 0,8 % + IVA, acreditación inmediata.
  • QR con tarjeta vía Fiserv/Payway:
    • Débito: entre 0,8 % y 1,2 % + IVA, acreditación en 24 horas hábiles.
    • Crédito en 1 pago: 1,8 % + IVA (Amex 2,8 %), acreditación entre 5 y 18 días hábiles.
    • Crédito en cuotas: 1,8 % + IVA (Amex 2,8 %), acreditación en 48 horas.

Extras que suman a tu comercio

  • Kit publicitario gratuito con carteles y stickers para tu local.
  • Promociones oficiales del Banco Provincia que atraen más clientes.
  • Cuenta de acreditación de cobros para organizar y transferir automáticamente tus ingresos.

Más leídas