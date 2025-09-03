Cómo adherir un comercio a Cuenta DNI: requisitos, paso a paso y comisiones

Muchos comercios de la Provincia de Buenos Aires ya dejaron atrás el “solo efectivo” y empezaron a sumar pagos digitales que resuelven rápido la compra y atraen más clientes. Entre esas opciones aparece Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que cada vez mueve más operaciones. Si tenés un local o emprendimiento y querés aprovechar este sistema, es clave saber cuáles son los pasos para adherirte, qué requisitos necesitás cumplir y cómo funciona el cobro con esta herramienta.

Qué ofrece Cuenta DNI Comercios

Opciones de cobro al toque y cómodas: QR, Clave DNI o link de pago .

. Acreditación inmediata en tu cuenta del Banco Provincia.

Bonificación de comisiones durante los primeros meses.

Acceso a beneficios y promociones que impulsan ventas.

Qué necesitás antes de empezar

Requisito Detalles Estado fiscal Tener CUIT: monotributista, Responsable Inscripto o monotributo social. Documentación DNI del titular o apoderado, inscripción en Ingresos Brutos y datos del comercio. Conexión Acceso a internet desde celular o terminal POS.

Paso a paso para adherir tu comercio

Descargá la app “Cuenta DNI Comercios” desde Google Play o App Store. Registrate con tu CUIT y datos del comercio. Si no tenés cuenta en Banco Provincia, se abre de forma digital. Validá tu identidad con fotos de DNI y rostro a través del reconocimiento facial. Subí la documentación fiscal y de tu comercio directamente desde la app. Esperá la confirmación, que llega por correo electrónico con las indicaciones finales.

Cómo cobrar con Cuenta DNI

Clave DNI : el cliente genera un código único en su app y vos lo validás.

: el cliente genera un código único en su app y vos lo validás. QR : mostrás un código en pantalla para que el cliente lo escanee.

: mostrás un código en pantalla para que el cliente lo escanee. Link de pago: ideal para ventas online o a distancia, enviando el enlace por WhatsApp o redes sociales.

Cuánto te descuentan de comisión

Clave DNI : 0,6 % con acreditación inmediata.

: 0,6 % con acreditación inmediata. QR con débito en cuenta : 0,8 % + IVA, acreditación inmediata.

: 0,8 % + IVA, acreditación inmediata. QR con tarjeta vía Fiserv/Payway : Débito: entre 0,8 % y 1,2 % + IVA, acreditación en 24 horas hábiles. Crédito en 1 pago: 1,8 % + IVA (Amex 2,8 %), acreditación entre 5 y 18 días hábiles. Crédito en cuotas: 1,8 % + IVA (Amex 2,8 %), acreditación en 48 horas.

:

Extras que suman a tu comercio