Cómo adherir un comercio a Cuenta DNI: requisitos, paso a paso y comisiones

Muchos comercios de la Provincia de Buenos Aires ya dejaron atrás el “solo efectivo” y empezaron a sumar pagos digitales que resuelven rápido la compra y atraen más clientes. Entre esas opciones aparece Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que cada vez mueve más operaciones. Si tenés un local o emprendimiento y querés aprovechar este sistema, es clave saber cuáles son los pasos para adherirte, qué requisitos necesitás cumplir y cómo funciona el cobro con esta herramienta.
Qué ofrece Cuenta DNI Comercios
- Opciones de cobro al toque y cómodas: QR, Clave DNI o link de pago.
- Acreditación inmediata en tu cuenta del Banco Provincia.
- Bonificación de comisiones durante los primeros meses.
- Acceso a beneficios y promociones que impulsan ventas.
Qué necesitás antes de empezar
|Requisito
|Detalles
|Estado fiscal
|Tener CUIT: monotributista, Responsable Inscripto o monotributo social.
|Documentación
|DNI del titular o apoderado, inscripción en Ingresos Brutos y datos del comercio.
|Conexión
|Acceso a internet desde celular o terminal POS.
Paso a paso para adherir tu comercio
- Descargá la app “Cuenta DNI Comercios” desde Google Play o App Store.
- Registrate con tu CUIT y datos del comercio. Si no tenés cuenta en Banco Provincia, se abre de forma digital.
- Validá tu identidad con fotos de DNI y rostro a través del reconocimiento facial.
- Subí la documentación fiscal y de tu comercio directamente desde la app.
- Esperá la confirmación, que llega por correo electrónico con las indicaciones finales.
Cómo cobrar con Cuenta DNI
- Clave DNI: el cliente genera un código único en su app y vos lo validás.
- QR: mostrás un código en pantalla para que el cliente lo escanee.
- Link de pago: ideal para ventas online o a distancia, enviando el enlace por WhatsApp o redes sociales.
Cuánto te descuentan de comisión
- Clave DNI: 0,6 % con acreditación inmediata.
- QR con débito en cuenta: 0,8 % + IVA, acreditación inmediata.
- QR con tarjeta vía Fiserv/Payway:
- Débito: entre 0,8 % y 1,2 % + IVA, acreditación en 24 horas hábiles.
- Crédito en 1 pago: 1,8 % + IVA (Amex 2,8 %), acreditación entre 5 y 18 días hábiles.
- Crédito en cuotas: 1,8 % + IVA (Amex 2,8 %), acreditación en 48 horas.
Extras que suman a tu comercio
- Kit publicitario gratuito con carteles y stickers para tu local.
- Promociones oficiales del Banco Provincia que atraen más clientes.
- Cuenta de acreditación de cobros para organizar y transferir automáticamente tus ingresos.