Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: Guía de Trámites, Matriculación y Honorarios 2026

Si sos profesional de la ingeniería y querés ejercer en el ámbito bonaerense, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) es tu organismo de referencia. Creado por la Ley 10.416, este ente no solo regula la matrícula, sino que garantiza el cumplimiento de las normas éticas y técnicas de la profesión.

A continuación, encontrarás la información más actualizada sobre cómo matricularte, los costos vigentes y cómo gestionar tus visados de manera 100% digital.

¿Por qué es obligatorio matricularse en el CIPBA?

En Argentina, el título universitario certifica tus conocimientos académicos, pero es la matrícula profesional la que habilita el ejercicio legal. En la Provincia de Buenos Aires, cualquier acto profesional (firma de planos, informes técnicos, peritajes, dirección de obra) requiere estar habilitado por el CIPBA.

Ejercer sin matrícula constituye un ejercicio ilegal de la profesión, sancionado por la ley provincial.

Requisitos para la Matriculación (Actualizado 2026)

El trámite de matriculación se ha modernizado. Generalmente, debés iniciar el proceso en el Distrito correspondiente a tu domicilio legal. Los documentos esenciales son:

Diploma Original: Debe estar legalizado por el Ministerio de Educación (y Ministerio del Interior si fue emitido antes de 2012).

Debe estar legalizado por el Ministerio de Educación (y Ministerio del Interior si fue emitido antes de 2012). DNI: Original y fotocopia (frente y dorso).

Original y fotocopia (frente y dorso). Constancia de CUIL/CUIT.

Formulario de Inscripción: Se descarga de la web oficial del distrito (suelen solicitar el formulario I-2017 o su versión vigente al año en curso).

Se descarga de la web oficial del distrito (suelen solicitar el formulario I-2017 o su versión vigente al año en curso). Firma y Foto Digital: Necesarias para la credencial y el sistema de autogestión.

Necesarias para la credencial y el sistema de autogestión. Certificado de Antecedentes Penales: Requerido en algunos distritos específicos.

Dato Clave: Es requisito indispensable afiliarse a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Pba (CAAITBA). Sin el alta en la “Caja”, no se completa la matriculación colegial.

Honorarios Mínimos e Ingeniería Referencial

Uno de los puntos más consultados es el valor de los honorarios. El CIPBA establece periódicamente el valor del HM (Honorario Mínimo) mediante resoluciones del Consejo Superior (como las recientes Resoluciones de 2025 que actualizan los valores por inflación).

Para calcular tus honorarios debés tener en cuenta:

La Unidad Referencial: Valor base que se actualiza (generalmente de forma bimestral o trimestral) para acompañar el índice de precios.

Valor base que se actualiza (generalmente de forma bimestral o trimestral) para acompañar el índice de precios. Tablas de Honorarios: Disponibles en el sistema de autogestión, varían según la tarea (Ingeniería Civil, Electricista, Mecánica, Agronómica, etc.).

Disponibles en el sistema de autogestión, varían según la tarea (Ingeniería Civil, Electricista, Mecánica, Agronómica, etc.). Aportes Previsionales: Recordá que sobre los honorarios se calculan los aportes a la CAAITBA (generalmente el 10%) y la cuota de ejercicio profesional (CEP).

Sistema de Autogestión y Visado Online

El CIPBA cuenta con un sistema robusto para realizar trámites sin ir a la sede. El proceso de Visado de Encomiendas consta de 4 pasos fundamentales:

Carga y Presentación: Subís los datos de la tarea profesional y del comitente al sistema. La plataforma calcula automáticamente los honorarios mínimos. Aprobación del Visado: Un visador de tu Distrito revisa digitalmente la documentación. Asentar Pagos: Una vez aprobado, se habilitan los volantes de pago (CEP, Aportes, Timbrados). Impresión del Contrato: Con los pagos acreditados, generás el contrato definitivo para firmar con tu cliente.

Distritos del CIPBA: ¿Cuál me corresponde?

La provincia se divide en 7 distritos regionales. Debés dirigirte al que corresponda a tu domicilio legal:

Distrito I: Sede en Bahía Blanca.

Sede en Bahía Blanca. Distrito II: Sede en Mar del Plata.

Sede en Mar del Plata. Distrito III: Sede en Olavarría.

Sede en Olavarría. Distrito IV: Sede en Pergamino.

Sede en Pergamino. Distrito V: Sede en La Plata (Sede central administrativa).

Sede en La Plata (Sede central administrativa). Distrito VI: Sede en Lomas de Zamora.

Sede en Lomas de Zamora. Distrito VII: Sede en San Justo (Zona Oeste y Norte del GBA).

Beneficios de estar Matriculado

Más allá de la obligación legal, la matrícula al día te brinda acceso a:

Bolsa de Trabajo: Ofertas laborales exclusivas para matriculados.

Ofertas laborales exclusivas para matriculados. Capacitación Gratuita: Cursos técnicos y charlas sobre normativas vigentes.

Cursos técnicos y charlas sobre normativas vigentes. Asesoría Legal y Contable: Soporte para conflictos profesionales o dudas tributarias.

Soporte para conflictos profesionales o dudas tributarias. Turismo y Recreación: Acceso a predios recreativos y convenios turísticos.

Recomendación final: Antes de cotizar un trabajo, verificá siempre la tabla de honorarios vigente del mes en curso ingresando al portal de autogestión del CIPBA, ya que los valores pueden cambiar sin previo aviso debido a la situación inflacionaria.