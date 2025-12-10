Ciclo lectivo 2026: Cuándo terminan las clases y cuándo empiezan en cada provincia

El calendario escolar siempre genera expectativas entre las familias, docentes y estudiantes, especialmente cuando se acerca el cierre del año y comienzan a definirse las fechas clave del próximo ciclo lectivo. Aunque todavía no está publicado el cronograma oficial completo del Consejo Federal de Educación, ya hay definiciones importantes que permiten anticipar cómo será el ciclo lectivo 2026 en la Argentina.

Fin de clases 2025: fechas confirmadas por jurisdicción

Cada provincia organiza su propio calendario, pero todas deben cumplir la meta de al menos 190 días de clase. El cierre del ciclo lectivo se concentrará en diciembre, con el siguiente cronograma:

Viernes 12 de diciembre

Catamarca

Jujuy

Santa Fe

Jueves 18 de diciembre

Santa Cruz

Viernes 19 de diciembre

CABA

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Río Negro

San Juan

San Luis

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Lunes 22 de diciembre

Provincia de Buenos Aires

Misiones

Salta

Viernes 26 de diciembre

La Pampa — será la última en cerrar el ciclo lectivo 2025.

¿Cuándo empiezan las clases en 2026?

Si bien aún falta la publicación oficial, la tendencia nacional marca dos fechas probables de inicio:

Lunes 23 de febrero de 2026

Lunes 2 de marzo de 2026

Algunas jurisdicciones ya adelantaron sus fechas tentativas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Nivel Inicial y Primario: martes 24 de febrero de 2026

martes 24 de febrero de 2026 Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026

Mesas de examen y actividades institucionales

Además del inicio formal del ciclo, cada año se organizan: