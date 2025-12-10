Ciclo lectivo 2026: Cuándo terminan las clases y cuándo empiezan en cada provincia

El calendario escolar siempre genera expectativas entre las familias, docentes y estudiantes, especialmente cuando se acerca el cierre del año y comienzan a definirse las fechas clave del próximo ciclo lectivo. Aunque todavía no está publicado el cronograma oficial completo del Consejo Federal de Educación, ya hay definiciones importantes que permiten anticipar cómo será el ciclo lectivo 2026 en la Argentina.
Fin de clases 2025: fechas confirmadas por jurisdicción
Cada provincia organiza su propio calendario, pero todas deben cumplir la meta de al menos 190 días de clase. El cierre del ciclo lectivo se concentrará en diciembre, con el siguiente cronograma:
Viernes 12 de diciembre
- Catamarca
- Jujuy
- Santa Fe
Jueves 18 de diciembre
- Santa Cruz
Viernes 19 de diciembre
- CABA
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- La Rioja
- Mendoza
- Neuquén
- Río Negro
- San Juan
- San Luis
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
Lunes 22 de diciembre
- Provincia de Buenos Aires
- Misiones
- Salta
Viernes 26 de diciembre
- La Pampa — será la última en cerrar el ciclo lectivo 2025.
¿Cuándo empiezan las clases en 2026?
Si bien aún falta la publicación oficial, la tendencia nacional marca dos fechas probables de inicio:
- Lunes 23 de febrero de 2026
- Lunes 2 de marzo de 2026
Algunas jurisdicciones ya adelantaron sus fechas tentativas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
- Nivel Inicial y Primario: martes 24 de febrero de 2026
- Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026
Mesas de examen y actividades institucionales
Además del inicio formal del ciclo, cada año se organizan:
- Mesas de examen para nivel secundario: entre la última semana de febrero y la primera de marzo.
- Tareas docentes: planificación, organización interna y actividades administrativas que comienzan antes del inicio y continúan tras el cierre de clases.