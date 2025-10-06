Caso Barreda: Dónde se puede ver la serie y la película

Ignacio Hernández

El caso de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 cometió un cuádruple femicidio en La Plata, sigue siendo uno de los sucesos criminales más impactantes y debatidos en Argentina. A más de 30 años de los crímenes, el interés por este caso de violencia de género se mantiene vigente, y las producciones audiovisuales que lo abordan son muy buscadas por el público.

Si te preguntás dónde ver la serie de Barreda, es fundamental aclarar que actualmente existen dos grandes producciones en torno a este caso que debés tener en cuenta, con distintas fechas de estreno y plataformas. Una es una docuficción y la otra es un film dramático.

Dónde ver “Barreda, el odontólogo femicida” (Docuficción)

Docuficcion barreda

La primera producción, que ya está disponible para el público, es una docuficción que reconstruye los hechos de 1992, profundiza en el perfil del femicida y analiza el impacto social y mediático del caso, haciendo un fuerte hincapié en la perspectiva de género.

Plataforma de StreamingTipo de ContenidoFecha de Estreno
FlowDocuficción (Serie de 2 episodios)Estrenada el 25 de septiembre de 2025

Esta producción, a cargo de Zeppelin Studio, combina:

  • Entrevistas con periodistas especializados, como Mauro Szeta.
  • Testimonios de personas clave en la causa, como el subcomisario que logró la confesión de Barreda y amigos de las víctimas.
  • Material de archivo inédito.
  • Dramatizaciones ficcionadas de los eventos.

Para ver Barreda, el odontólogo femicida, tenés que ser cliente o suscribirte a Flow en Argentina. Podés acceder a través de la web, la app en smart TV, celular, tablet o computadora.

La película “Barreda”: un drama en producción

barreda prime video amazon

Además de la docuficción, hay una segunda gran producción en marcha: una película de ficción centrada en el caso, que se perfila como uno de los estrenos argentinos más esperados.

El film, que comenzó su rodaje en el primer semestre de 2025, es una coproducción de alto nivel que busca dar una mirada dramática y realista al cuádruple femicidio.

¿Dónde y cuándo se estrenará la película “Barreda”?

Según la información disponible, la película será distribuida a nivel global por una de las plataformas más grandes de streaming.

  • Plataforma de Streaming: Prime Video (Amazon MGM Studios).
  • Disponibilidad: Estará disponible en más de 240 países y territorios en todo el mundo.
  • Fecha de Estreno: Si bien el rodaje comenzó en 2025, la fecha de estreno aún no está confirmada. Se espera que llegue a la plataforma en el segundo semestre de 2025 o principios de 2026.

El elenco de este drama ya genera mucha expectativa, con Luis Machín encarnando al femicida Ricardo Barreda, y figuras de gran trayectoria como Mercedes Morán y Carla Peterson en los roles de su suegra y su esposa, respectivamente.

ProducciónGéneroElenco PrincipalPlataforma de EstrenoEstado Actual
Barreda, el odontólogo femicidaDocuficción (Serie)Periodistas, peritos, testigosFlowDisponible (Desde Sep. 2025)
Barreda (Título provisorio)Drama (Película)Luis Machín, Mercedes Morán, Carla PetersonPrime VideoEn producción/próximo estreno

En resumen, si buscás ver la historia de Ricardo Barreda, tenés dos opciones principales y actualizadas: la docuserie ya disponible en Flow y la película dramática que Prime Video estrenará próximamente. Te recomendamos chequear el catálogo de ambas plataformas para no perderte estos lanzamientos que reabren el debate sobre la violencia machista en nuestra sociedad.

