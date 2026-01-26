Casas en venta en Mar del Plata: guía para compradores

Mar del Plata ofrece una amplia variedad de casas en venta, ideales para quienes buscan una vida cerca del mar, ya sea para mudarse de forma permanente o como segunda residencia. Más allá de su imagen turística, la ciudad se consolida como un destino residencial pleno, con vida activa durante todo el año, servicios consolidados y un mercado inmobiliario en expansión que atrae a distintos perfiles de compradores.

Hoy, más del 75% de la demanda responde a quienes buscan vivienda permanente, no de descanso. Familias que se mudan buscando calidad de vida, personas que teletrabajan y aprovechan la cercanía al mar, y quienes combinan uso propio con alquiler temporal conforman el nuevo mapa de compradores. Para quienes buscan comprar casa en mar del plata, entender cómo varía la oferta entre barrios resulta clave para tomar decisiones informadas.

Perfiles de compradores: quiénes eligen Mar del Plata

El aumento en las operaciones inmobiliarias está impulsado por diversos segmentos de la población, entre ellos las familias jóvenes que eligen establecerse en la ciudad, motivadas por la calidad de vida, servicios y oportunidades que esta ofrece. Este perfil valora la posibilidad de acceder a educación, salud y comercios sin renunciar al contacto con la naturaleza.

Otro grupo relevante son los teletrabajadores que priorizan espacios amplios, conectividad y entornos tranquilos. Muchas familias comenzaron a priorizar espacios abiertos, tranquilidad, acceso a servicios y conectividad vial tras la pandemia. Además, quienes buscan combinar uso propio con alquiler temporal encuentran en las casas en venta en Mar del Plata una alternativa rentable, especialmente en zonas con demanda turística sostenida.

Barrios tradicionales: Güemes, Chauvín y Los Troncos

Güemes, Los Troncos, Chauvín, San Carlos, La Perla y Constitución son las zonas más elegidas para comprar casas en Mar del Plata. Estos barrios combinan cercanía al centro, infraestructura consolidada y buena conectividad. Güemes destaca por su oferta gastronómica y cultural, mientras que Chauvín y Los Troncos ofrecen mayor tranquilidad residencial con acceso rápido a servicios.

El Centro es ideal para quienes buscan cercanía a comercios y servicios, mientras que La Perla ofrece un ambiente más relajado, con acceso directo a la playa. En Güemes, la oferta gastronómica y cultural se destaca. Cada barrio tiene características propias que permiten elegir según el estilo de vida deseado, desde la vida urbana hasta la tranquilidad costera.

Zona sur: el nuevo polo de crecimiento inmobiliario

La zona sur atraviesa un proceso de transformación urbana que la ubica como uno de los focos más activos del mercado inmobiliario. En los últimos tres años se culminaron más de 1.500 unidades y se lanzaron más de 2.000 viviendas en distintos estadios de obra. Este sector, que se extiende desde el sur de avenida Jorge Newbery hasta Chapadmalal, concentra barrios privados y urbanizaciones integradas con servicios completos.

Se destacan barrios como Olas Chapadmalal, con grandes terrenos, bosque, gas natural y bio-senderos, y Marayui, con cancha de golf y estilo clásico, uno de los más demandados por su exclusividad. El boom responde a la cercanía al mar, menor densidad urbana, crecimiento de infraestructura (asfalto, gas, fibra óptica) y la aparición de polos comerciales. También se consolidaron clubes, centros de salud, escuelas privadas y servicios de transporte.

Barrios destacados en la zona sur

Hay en desarrollo y en plan de lanzamiento barrios con opciones de lotes, casas y unidades multifamiliares de departamentos tales como Senderos, Praderas y Terrazas, así como frentes comerciales, dos nuevas estaciones de servicio, una clínica y centro médico. Estos desarrollos apuntan a quienes buscan vivienda permanente con todos los servicios a disposición.

Infraestructura y servicios

La presencia de servicios como hipermercados, colegios y gastronomía impacta de forma directa sobre la decisión de compra, en especial para quienes buscan vivienda principal. La consolidación de esta zona permite vivir sin necesidad de trasladarse al centro para actividades cotidianas.

Conectividad y accesibilidad

Esta zona ofrece un ambiente tranquilo a 15 minutos de la calle Güemes, con barrios consolidados, hipermercado, clubes y propuestas de esparcimiento. La mejora en accesos viales facilita la movilidad hacia otras áreas de la ciudad.

Tendencias del mercado: recuperación y proyección

En el último año, la compra y venta de casas en venta en Mar del Plata y departamentos se triplicaron. En enero de 2024 se firmaron 457 escrituras, y el año cerró con 1.893 operaciones, lo que representa un crecimiento del 314%. Esta reactivación refleja mayor confianza en el sector y mejores condiciones de acceso al crédito hipotecario.

En septiembre de 2025 se registraron 1.701 operaciones, un 52% más que el año anterior. Crecen también las hipotecas, con un alza del 173%, según el Colegio de Escribanos local. El mercado mantiene una tendencia alcista sostenida que favorece tanto a compradores como a inversores.

Inversión y rentabilidad en casas cerca de la costa

La inversión inmobiliaria sigue siendo una de las preferidas entre quienes tienen capacidad de ahorro. Una propiedad es vista como un activo concreto, transmisible y con potencial de renta, que además preserva el valor en el tiempo. En Mar del Plata, esta lógica cobra aún más sentido por su carácter mixto: ciudad con vida todo el año, polo turístico y con barrios consolidados que siguen atrayendo demanda.

La ubicación sigue siendo el principal motor de valorización. Factores como cercanía a zonas turísticas o comerciales, infraestructura, accesos y seguridad, inciden directamente en el rendimiento de la inversión. Elegir bien la zona determina el potencial de revalorización a mediano y largo plazo.

Qué considerar al buscar asesoramiento inmobiliario

Al momento de buscar asesoramiento profesional, resulta fundamental trabajar con equipos que conozcan en profundidad el mercado local. Las oficinas especializadas ofrecen acceso a propiedades actualizadas, información sobre barrios en crecimiento y acompañamiento en todo el proceso de compra.

Verificar la documentación, conocer el estado de los servicios en la zona y evaluar la proyección de desarrollo del barrio son pasos esenciales antes de concretar una operación. Contar con profesionales que faciliten este proceso reduce riesgos y optimiza la inversión.

Mar del Plata se consolida como una opción sólida para quienes buscan establecerse de forma permanente, combinar residencia con inversión o acceder a una segunda vivienda con potencial de renta. La diversidad de barrios, desde los tradicionales hasta las nuevas urbanizaciones en la zona sur, permite encontrar opciones para distintos perfiles y presupuestos.

El crecimiento sostenido del mercado, la mejora en infraestructura y la reactivación del crédito hipotecario generan un escenario favorable para tomar decisiones informadas. Explorar las casas en venta en Mar del Plata con asesoramiento profesional y conocimiento del territorio es el primer paso para concretar un proyecto de vida junto al mar.