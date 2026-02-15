Carnaval trágico en Mercedes: mataron a balazos a un joven de 18 años en los corsos

Un trágico episodio de violencia interrumpió los festejos de carnaval en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en plena celebración y ante la presencia de numerosas familias.

De acuerdo a la información confirmada, el ataque se produjo alrededor de la 1 de la madrugada sobre la avenida 29, donde se desarrollaba la segunda noche de corsos. En medio del evento, una discusión entre varios jóvenes escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento armado.

La víctima, identificada como Brian Cabrera, recibió varios disparos, uno de ellos en el pecho y otro en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde falleció horas después pese a los intentos del personal médico por reanimarlo.

El episodio generó escenas de pánico entre el público presente y obligó a suspender de inmediato el espectáculo musical que se llevaba adelante en ese momento.

En el marco de la investigación, efectivos de la Policía Bonaerense lograron identificar y detener a dos personas señaladas como sospechosas. Se trata de un hombre de 19 años y una mujer de 33, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se habría secuestrado el arma presuntamente utilizada en el ataque.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial Mercedes, que trabaja para determinar con precisión las circunstancias y el móvil del crimen.

Tras lo ocurrido, el municipio decidió suspender el resto de las actividades previstas para el carnaval y expresó su acompañamiento a la familia de la víctima.

La conmoción es profunda en la comunidad de Mercedes, donde vecinos y allegados reclaman mayores medidas de prevención en eventos masivos.