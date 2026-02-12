Carnaval 2026: Restringen circulación de camiones en rutas hacia la costa atlántica

Francisco Díaz
camiones carnaval

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que con motivo del feriado de Carnaval se restringirá la circulación de camiones con carga superior a 7 toneladas de porte bruto en rutas turísticas bonaerenses.

La medida regirá los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y martes 17 de febrero de 2026, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros viales en los principales corredores hacia la Costa Atlántica.

Rutas alcanzadas

  • Autopista Buenos Aires – La Plata (desde CABA hasta La Plata)
  • Autovía 2 (desde km 40,5 hasta Camet – km 400)
  • Rutas Provinciales Nº 11, 36, 56, 63 y 74

Horarios de restricción

Sentido a la Costa Atlántica

  • Viernes 13: 14:00 a 23:59
  • Sábado 14: 06:00 a 14:00
  • Domingo 15: 06:00 a 14:00

Sentido a CABA

  • Sábado 14: 14:00 a 23:59
  • Martes 17: 14:00 a 23:59

Quedan exceptuados los vehículos de hasta 7 toneladas y transportes esenciales como alimentos perecederos, combustible, medicamentos, animales vivos, prensa, emergencias y residuos, entre otros.

carnaval pba 2026
