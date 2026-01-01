La Provincia de Buenos Aires lanza paradores gratuitos para disfrutar de la playa en verano

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva edición de los paradores ReCreo, que ofrecerán servicios de playa gratuitos durante la temporada de verano en la costa. Esta iniciativa será accesible desde el 3 de enero, hasta el 28 de febrero, en Miramar y Villa Gesell.

Paradores gratuitos en la costa bonaerense

Los paradores estarán abiertos de 10:00 a 20:00 y contarán con espacios de descanso, área de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias y diversas propuestas recreativas. Estos espacios buscan reflejar la identidad de la Provincia Bonita Argentina, brindando experiencias para disfrutar al aire libre.

La agenda ofrecerá actividades gratuitas y diversas para todas las edades: clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y presentaciones de DJs. Las propuestas están diseñadas para disfrutar en familia y fomentar la integración social.

Ubicación de los paradores

En Miramar, el parador estará situado en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, reconocida por sus amplias playas y un ambiente familiar que también ofrece una rica vida cultural. Conocida como la “Ciudad de los Niños”, este destino es ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza.

En Villa Gesell, el parador se ubicará en calle 113 y playa, en un espacio popular para quienes eligen un entorno que combina descanso y entretenimiento. Este municipio es apreciado por su identidad costera, con 10 kilómetros de playas, una variada oferta gastronómica y actividades en la naturaleza.

Iniciativas del Ministerio de Producción

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires promueve esta estrategia como parte de un plan más amplio para fortalecer el turismo y fomentar la inclusión a lo largo del año. La iniciativa busca potenciar el movimiento turístico en los 135 municipios bonaerenses.

Tanto los paradores ReCreo como otras actividades culturales y festivales en las playas representan una invitación a la participación comunitaria y la generación de empleo. La programación completa del verano está disponible en las redes sociales de turismo PBA o en su página oficial.